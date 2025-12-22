Россиян предупредили о риске стать соучастниками мошенничества МВД предупредило о мошеннической схеме с подработкой на продаже сертификатов

Мошенники используют схему обмана, в которой жертвы могут стать соучастниками преступления, сообщило МВД России в Telegram-канале «Вестник киберполиции России». Злоумышленники размещают в мессенджерах объявления о простой удаленной работе, предлагая заработок на продаже подарочных сертификатов через интернет-площадки.

Исполнителю отводится роль посредника: он размещает объявления, получает деньги от покупателя, удерживает небольшой процент «вознаграждения», а остальную сумму переводит третьему лицу, — объяснили в МВД.

В реальности покупатель получает недействительный подарочный сертификат. После того как пострадавшие требуют вернуть деньги, мошенники перестают выходить на связь. В МВД подчеркнули, что в такой ситуации ответственность фактически перекладывается на исполнителя схемы. Он либо вынужден возвращать средства за счет собственных денег, либо рискует быть признанным соучастником преступления. После завершения схемы аферисты удаляют переписку, меняют названия и оформление каналов.

В МВД призвали россиян проявлять осторожность при поиске работы в интернете и рекомендовали приобретать подарочные сертификаты исключительно в официальных магазинах и у проверенных продавцов.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новую схему обмана граждан, связанную с доставкой подарков к Новому году. Жертвами становятся сотрудники различных компаний. Злоумышленники рассылают им СМС-сообщения якобы от службы доставки.