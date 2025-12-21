Мошенники придумали новую схему с доставкой новогодних подарков

Мошенники придумали новую схему обмана граждан, связанную с доставкой подарков к Новому году, сообщили РИА Новости специалисты компании по кибербезопасности «ЕСА ПРО». По их информации, злоумышленники рассылают сотрудникам организаций SMS-сообщения якобы от службы доставки. В них говорится, что один из клиентов компании отправил подарок, но курьеру не удалось дозвониться.

Адресату предлагают связаться по указанному номеру телефона. Этот прием создает иллюзию доверия и делового контекста. При этом данные о контрагентах и клиентах преступники собирают из общедоступных источников, в том числе с сайта самой компании. Эксперты пояснили, что после установления контакта мошенники могут выманивать у жертвы персональную и конфиденциальную информацию. Также они могут потребовать оплатить различные сборы или перейти на фишинговый сайт, имитирующий ресурс отправителя. Подобные случаи представляют собой разновидность атаки с подменой бренда, когда преступники выдают себя за реальные компании.

Ранее сообщалось, что мошенники активизировались, рассылая электронные письма о якобы новогодних дивидендах и праздничных выплатах. Они действуют под видом государственных фондов и различных компаний, пытаясь привлечь потенциальных жертв.

Общественная палата Российской Федерации намерена разработать дополнительные законодательные инициативы для усиления борьбы с телефонными мошенниками. Такое решение принято после заявления президента России Владимира Путина. В ходе программы «Итоги года» он отметил снижение ущерба от действий мошенников на 33%, но подчеркнул необходимость продолжения работы в этом направлении.