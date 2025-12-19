Новый год-2026
19 декабря 2025

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с «новогодними дивидендами»

ОТР: мошенники начали рассылать электронные письма о якобы новогодних дивидендах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мошенники начали рассылать электронные письма о якобы новогодних дивидендах, пишет ОТР. Злоумышленники заманивают потенциальных жертв праздничными бонусами и выплатами. Они делают рассылку под видом государственных фондов и компаний.

В частности, преступники убеждают людей, что граждане старше 1999 года рождения могут получать таким образом от 75 до 290 тыс. рублей ежемесячно. После рассказанной легенды мошенники предлагают пользователям «уточнить сумму» и «присоединиться к программе».

Жертвы аферистов выбирают дату рождения и вводят другие личные данные на поддельном сайте. После этого они теряют не только конфиденциальность, но и денежные средства.

Ранее МВД России предупредило граждан о распространении агрессивной схемы шантажа с использованием сайтов-клонов запрещенных ресурсов. После их посещения с пользователей требуют деньги.

мошенники
общество
дивиденды
Новый год
