29 августа 2025 в 16:50

Россиянам дали совет, как часто нужно менять пароли

Эксперт по кибербезопасности Рысин: пароли почты нужно менять каждые полгода

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Современные киберпреступники способны взломать любую компанию, поэтому для сохранения данных на электронной почте пароль нужно менять раз в полгода, заявил 360.ru эксперт по кибербезопасности Сергей Рысин. Таким образом он прокомментировал сообщение Google о взломе хакерами системы Salesforce, где хранились данные малого и среднего бизнеса с адресами клиентов.

Там [в пароле] должны быть буквы разного регистра, большие и маленькие, цифры и специальные символы: запятые, точки, — сказал Рысин.

До этого стало известно, что аферисты разработали новую схему мошенничества с использованием учетных записей портала «Госуслуги». Злоумышленники, получив доступ к аккаунту пользователя, могут использовать его для оформления налогового вычета на собственный счет. В МВД также отметили, что теперь вместо активных звонков мошенники рассылают сообщения о якобы произошедшем взломе аккаунта.

