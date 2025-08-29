Россиянам дали совет, как часто нужно менять пароли Эксперт по кибербезопасности Рысин: пароли почты нужно менять каждые полгода

Современные киберпреступники способны взломать любую компанию, поэтому для сохранения данных на электронной почте пароль нужно менять раз в полгода, заявил 360.ru эксперт по кибербезопасности Сергей Рысин. Таким образом он прокомментировал сообщение Google о взломе хакерами системы Salesforce, где хранились данные малого и среднего бизнеса с адресами клиентов.

Там [в пароле] должны быть буквы разного регистра, большие и маленькие, цифры и специальные символы: запятые, точки, — сказал Рысин.

До этого стало известно, что аферисты разработали новую схему мошенничества с использованием учетных записей портала «Госуслуги». Злоумышленники, получив доступ к аккаунту пользователя, могут использовать его для оформления налогового вычета на собственный счет. В МВД также отметили, что теперь вместо активных звонков мошенники рассылают сообщения о якобы произошедшем взломе аккаунта.