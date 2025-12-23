Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 16:01

«Доставка свежего мяса»: что за скандал с детьми из-за курьеров в Люберцах

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Подмосковная полиция разыскивает курьеров, которые в Люберцах занимались доставкой маленьких детей в термосумках. Какое наказание им грозит, что известно об инциденте?

Что сделали курьеры из Люберец, что случилось

Полиция в Подмосковье разыскивает курьеров, которые попали на видео около торгового центра «Выходной». На кадрах, опубликованных 23 декабря, двое сотрудников службы доставки привозят маленьких детей в термосумках для еды.

На видео один из курьеров паркует электровелосипед на стоянке у новогодних украшений. Дело происходит у велопарковки на входе в ТЦ «Выходной». Из желтой термосумки известной компании, стоящей в багажнике электровела, он извлекает маленького ребенка в голубом комбинезоне и аккуратно ставит на землю.

Следом подъезжает еще один электровел; из термосумки извлекают ребенка в розовом комбинезончике. Пропустив прохожего с сумками, первый велосипедист берет детей за руки и подводит к стоящей рядом женщине.

«Детей заказывали? Вот, дочке покажу, расскажу, откуда берутся дети», — смеется человек, снимавший видео с экрана.

Как реагируют пользователи на «доставку детей», что сказали в полиции

Видео с «доставкой детей» вызвало активную реакцию в соцсетях.

«Доставка свежего мяса!» — шутят в Сети.

Многие пользователи были возмущены безответственностью перевозчиков.

«У нас статья есть „Оставление детей в опасности“. Вот здесь не „оставление“, а „перевозка“», — заявил один из комментаторов видео.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Уже вскоре вирусным видео заинтересовалась полиция. В пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области отметили, что заявлений по данному поводу не поступало, однако после появления видео было решено провести проверку по поводу возможных правонарушений. Устанавливаются личности курьеров.

Компания «Яндекс» также заявила СМИ, что проверяет ситуацию.

«Термокороба предназначены только для доставки готовой еды и продуктов. Использование их не по назначению недопустимо и противоречит стандартам сервиса и требованиям безопасности. Если информация подтвердится и люди на видео действительно являются действующими курьерами — партнерами сервиса, к ним будут применены меры в соответствии со стандартами сервиса», — указали в пресс-службе.

Какое наказание грозит курьерам, возившим детей

Адвокат Вадим Багатурия объяснил NEWS.ru, что курьерам со стороны властей может грозить только штраф за нарушение ПДД.

«Согласно ПДД, велосипедист перевозит ребенка в возрасте до семи лет на дополнительном сиденье, в велоколяске или в прицепе, предназначенном для эксплуатации с велосипедом. Поэтому налицо признаки нарушения, которое наказывается штрафом 800 рублей», — констатировал Багатурия.

О возможной ответственности для родителей перевозимых детей пока не сообщалось.

Читайте также:

«Садятся на социалку, пособия, маткапитал»: депутат Матвеев о мигрантах

Массовое бегство ВСУ, прорыв ВС РФ: где началось новое наступление 23 декабря

Пик стужи: морозы до минус 20 в Москве, сколько выпадет снега к Новому году

курьеры
Люберцы
дети
новости
Валентин Меликов
В. Меликов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Составлен список главных новогодних фильмов у россиян
Путин стал политиком года для трети россиян
HR-эксперт объяснил, кто получит 13-ю зарплату до конца года
Составлен список звезд, чья карьера разрушилась в 2025 году
Военэксперт назвал цель создания США новейших кораблей «золотого флота»
Раскрыты причины задержания Греты Тунберг в Лондоне
«Борьба с верой»: в РПЦ о намерении изменить даты праздников на Украине
Рютте посоветовал европейцам положиться на «американский ядерный зонтик»
Генконсульство вышло на связь после сообщений о пожаре на российском судне
Россиянин устроил расправу над женой перед маленьким сыном
Юрист ответила, что грозит аферистам за продажу фейковых туров в Дагестан
В России расследуют скандальное дело об убийстве военного украинцем
Российских юниоров допустили еще к одним мировым турнирам
От хрущевки до бизнес-класса: как меняются требования к окнам
Назван самый мощный укрепрайон ВСУ на Запорожском направлении
Первоклассник чуть не умер дома из-за одного печенья
Инвалида без рук и ноги искусали клопы в тюрьме
Москвичка купила фейковый тур и осталась без путешествия на день рождения
Бастрыкин хочет выпустить обвиненную в домогательствах учительницу
Врач рассказал о ключевых ошибках при оказании первой помощи зимой
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.