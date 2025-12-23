«Доставка свежего мяса»: что за скандал с детьми из-за курьеров в Люберцах

«Доставка свежего мяса»: что за скандал с детьми из-за курьеров в Люберцах

Подмосковная полиция разыскивает курьеров, которые в Люберцах занимались доставкой маленьких детей в термосумках. Какое наказание им грозит, что известно об инциденте?

Что сделали курьеры из Люберец, что случилось

Полиция в Подмосковье разыскивает курьеров, которые попали на видео около торгового центра «Выходной». На кадрах, опубликованных 23 декабря, двое сотрудников службы доставки привозят маленьких детей в термосумках для еды.

На видео один из курьеров паркует электровелосипед на стоянке у новогодних украшений. Дело происходит у велопарковки на входе в ТЦ «Выходной». Из желтой термосумки известной компании, стоящей в багажнике электровела, он извлекает маленького ребенка в голубом комбинезоне и аккуратно ставит на землю.

Следом подъезжает еще один электровел; из термосумки извлекают ребенка в розовом комбинезончике. Пропустив прохожего с сумками, первый велосипедист берет детей за руки и подводит к стоящей рядом женщине.

«Детей заказывали? Вот, дочке покажу, расскажу, откуда берутся дети», — смеется человек, снимавший видео с экрана.

Как реагируют пользователи на «доставку детей», что сказали в полиции

Видео с «доставкой детей» вызвало активную реакцию в соцсетях.

«Доставка свежего мяса!» — шутят в Сети.

Многие пользователи были возмущены безответственностью перевозчиков.

«У нас статья есть „Оставление детей в опасности“. Вот здесь не „оставление“, а „перевозка“», — заявил один из комментаторов видео.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Уже вскоре вирусным видео заинтересовалась полиция. В пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области отметили, что заявлений по данному поводу не поступало, однако после появления видео было решено провести проверку по поводу возможных правонарушений. Устанавливаются личности курьеров.

Компания «Яндекс» также заявила СМИ, что проверяет ситуацию.

«Термокороба предназначены только для доставки готовой еды и продуктов. Использование их не по назначению недопустимо и противоречит стандартам сервиса и требованиям безопасности. Если информация подтвердится и люди на видео действительно являются действующими курьерами — партнерами сервиса, к ним будут применены меры в соответствии со стандартами сервиса», — указали в пресс-службе.

Какое наказание грозит курьерам, возившим детей

Адвокат Вадим Багатурия объяснил NEWS.ru, что курьерам со стороны властей может грозить только штраф за нарушение ПДД.

«Согласно ПДД, велосипедист перевозит ребенка в возрасте до семи лет на дополнительном сиденье, в велоколяске или в прицепе, предназначенном для эксплуатации с велосипедом. Поэтому налицо признаки нарушения, которое наказывается штрафом 800 рублей», — констатировал Багатурия.

О возможной ответственности для родителей перевозимых детей пока не сообщалось.

Читайте также:

«Садятся на социалку, пособия, маткапитал»: депутат Матвеев о мигрантах

Массовое бегство ВСУ, прорыв ВС РФ: где началось новое наступление 23 декабря

Пик стужи: морозы до минус 20 в Москве, сколько выпадет снега к Новому году