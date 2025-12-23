Массовое бегство ВСУ, прорыв ВС РФ: где началось новое наступление 23 декабря

Массовое бегство ВСУ позволило армии России развернуть новое наступление в Сумской области. Что известно к 23 декабря, где идет наступление, какие рубежи удалось занять?

Что известно о новом наступлении ВС РФ, где оно началось

Армия России смогла начать наступление на новом направлении в Сумской области — от границы России в направлении поселка Краснополье. По данным проекта карт СВО DIVGEN, с 20 декабря ВС РФ смогли перейти границу со стороны Теребрено. Этот район находится к юго-востоку от Сум.

Источники Telegram-канала Mash пишут, что наступление стало возможным после того, как порядка 10 тыс. бойцов ВСУ бежали с этого направления. Группировка войск «Север» смогла углубиться примерно на 5,5 км вглубь региона.

Mash предполагает, что свежемобилизованные силы ВСУ копили на данном направлении, чтобы попытаться прорваться в Белгородскую и Курскую области России. Однако в результате Генштаб ВСУ во главе с главкомом Александром Сырским раздергал резервы, чтобы закрывать прорывы ВС РФ в Купянске и Покровске.

К северу от города Сум также продолжается наступление.

«Местные власти начали эвакуацию мирных жителей вблизи Сум, чтобы переоборудовать села под оборонные точки. ВС РФ сейчас выносят технику на прежних стоянках дронами — уничтоженные машины уже фиксируют операторы. За последние сутки наши продвинулись более чем на километр от Андреевки до лесопосадок южнее Врачино, расстояние между селами — 11 км», — пишет Mash.

Эту информацию подтвердил украинский ресурс Deep State: ВС РФ продвигаются около Юнаковки.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что происходит в Сумской области 23 декабря, когда будет буферная зона

Telegram-канал группировки войск «Север» подтверждает информацию о продвижении ВС РФ на нескольких участках фронта. Противник старается удержать позиции и пока что имеет силы на контратаки.

«Северяне» продвинулись на 10 участках в Сумском районе и на трех участках - в Краснопольском районе Сумской области. Общее продвижение составило более 500 м. Противник провел одну контратаку в Краснопольском районе с использованием бронетехники, успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции», — пишет Telegram-канал «Северный ветер».

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Военный блогер Юрий Подоляка утверждает, что новые успехи к востоку и северу от Сум позволят начать блокаду города.

«Продолжение этого движения может позволить нам уже скоро начать блокаду Сум с помощью дронов (которые перережут снабжение города с разных направлений). Чтобы это предотвратить, командованию ВСУ придется где-то изыскивать резервы. А где их взять, если почти по всему фронту их и так не хватает?» — отмечает Подоляка.

В мае 2025 года президент России Владимир Путин объявил, что ВС РФ приступили к созданию буферной зоны в Харьковской и Сумской областях. Она должна защитить российские города от атак украинских беспилотников. Тема буферной, санитарной или зоны безопасности на границе с Украиной в разных формах обсуждается с лета 2023 года. Заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов в беседе с NEWS.ru отметил, что глубина буферной зоны России в Сумской области должна достигать как минимум 25–35 км, «а то и больше». В этом случае в буферной зоне окажутся Сумы, кроме того, она будет доходить до предместий Харькова.

