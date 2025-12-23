Новый год-2026
23 декабря 2025 в 13:21

Наступление ВС РФ на Харьков 23 декабря: полсотни трупов, бойня у Купянска

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: РИА Новости
Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 23 декабря 2025 года, где ВСУ оставили полсотни трупов, как развивается бойня у Купянска?

Какова ситуация на Харьковском направлении во вторник, 23 декабря

ВС РФ продвигаются в населенных пунктах и лесных массивах возле Волчанска при поддержке артиллерии и ТОС, есть успехи на Хатненском участке, ВСУ не предпринимали активных действий и отсиживаются в обороне, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

В 58-й мотопехотной бригаде ВСУ сформировали несколько подразделений «штрафников», которые будут отправлены с Волчанского направления на Сумское для штурма позиций ВС РФ в Краснопольском районе, добавил источник.

«Возле Старицы „Воины Севера“ продвигаются на четырех участках в лесных массивах. Общее продвижение составило до 450 м. В лесу возле Лимана „Бесстрашные“ продвинулись на 200 м и заняли два опорных пункта ВСУ. В Прилипке и Волчанских Хуторах продвижение составило до 250 м. В районе Мелового — Хатнего наши штурмовики продвинулись на четырех участках на 350 м. Расчеты БПЛА „Герань-2“ нанесли удары по позициям 3-й тяжелой мехбригады в районах Великого Бурлука и Приколотного», — уточнил канал.

На Липцевском участке — без существенных изменений, ВС РФ наносили удары по радиоэлектронному оборудованию ВСУ в Липцах, добавили авторы.

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» в Харьковской области за сутки составили более 50 человек, вскрыты и уничтожены различные вооружения и техника, а также пять пунктов управления БПЛА и два склада материальных средств, сообщил «Северный ветер».

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

«Еще полсотни „захисников“ (защитников. — NEWS.ru) отправились к праотцам», — отметили пользователи Сети.

«На Купянском участке сохраняется напряженная ситуация. ВС РФ продолжают отражать контратаки противника со стороны Радьковки, Соболевки, Голубовки. Идут тяжелые бои», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ сообщило об освобождении поселка Вильча южнее Волчанска; бои идут в Прилипке и лесах западнее Лимана; есть тактические успехи в Волчанских Хуторах, добавил источник.

По словам бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, ВСУ стягивают новые резервы на Купянское направление, продолжая штурмовые действия со стороны не только Соболевки, Радьковки, Голубовки, но и в районе Кондрашовки; также украинскими войсками применяется тактика просачивания диверсионных разведывательных групп.

Политик отметил, что после освобождения Вильчи можно двигаться в сторону Великого Бурлука у Купянска или на юг к Пологам.

«В районе Старицы ВС РФ выбили противника из нескольких опорников. В Волчанских Хуторах есть тактические успехи», — заключил Царев.

Военный эксперт полковник в отставке Геннадий Алехин ранее заявил, что ВСУ продолжают отчаянные попытки заскочить в зону городской застройки Купянска, Кондрашовку и продвинуться в сторону Радьковки и Голубовки, которые примыкают к Купянску.

В районе Волчанска, утверждает эксперт, бои развиваются в населенных пунктах Старица, Лиман, Вильча и Волчанские Хутора, где ВС РФ планомерно занимают частный сектор, действуют в лесопосадках.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

