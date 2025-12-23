Новый год-2026
23 декабря 2025 в 05:48

Разгром пехоты и продвижение под Харьковом: успехи ВС РФ к утру 23 декабря

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российские военные начали новую фазу наступления в Харьковской области, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 23 декабря?

Стало известно о продвижении российских войск к Белому Колодезю

Согласно его словам, ВС РФ продвигаются по устью реки Северский Донец к Белому Колодезю.

«Продвигаясь еще южнее Белого Колодезя, мы сможем серьезно нарушить украинскую логистику, и, естественно, это позволит нам более успешно продвигаться и в районе участка Меловое — Хатнее, и на других участках на Харьковском направлении», — сказано в сообщении.

По мнению эксперта, успех этой операции позволит перерезать ключевые линии снабжения противника. Это откроет возможности для дальнейшего продвижения российских войск на Харьковском направлении, заключил он.

«Запад» за сутки уничтожил 33 пункта БПЛА

Военнослужащие Западной группировки войск уничтожили 33 пункта управления беспилотниками и 34 тяжелых квадрокоптера противника за минувшие сутки, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Расчетами противовоздушной обороны, группами РЭБ и постами воздушного наблюдения группировки подавлены и сбиты в воздухе три беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 34 тяжелых боевых квадрокоптера R-18 („Баба-яга“. — NEWS.ru). Кроме того, вскрыты и уничтожены 33 пункта управления беспилотными летательными аппаратами, терминал спутниковой связи Starlink и шесть полевых складов боеприпасов ВСУ», — сказал он.

Расчеты ударных FPV-дронов уничтожили объекты ВСУ в Орехове

Операторы ударных FPV-дронов группировки войск «Днепр» уничтожили объекты ВСУ в городе Орехов Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Там уточнили, что на основе данных, полученных разведкой, были обнаружены и своевременно поражены автомобиль с личным составом ВСУ, склад материально-технического имущества, а также антенны — ретрансляторы сигнала пунктов управления беспилотной авиацией противника.

«В зоне ответственности группировки войск „Днепр“ расчеты войск беспилотных систем в городе Орехов Запорожской области в результате точной работы операторов БПЛА, управляемых по оптоволоконным кабелям, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ», — заявили в ведомстве.

Российские военные уничтожили пехоту ВСУ, отступающую из Вильчи

Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили пехоту ВСУ, отступающую из освобожденного населенного пункта Вильча Харьковской области, соответствующее видео опубликовало Министерство обороны России.

В ведомстве добавили, что в свою очередь военнослужащие 128-й отдельной мотострелковой бригады в составе расчетов ударных БПЛА войск беспилотных систем обеспечили освобождающих населенный пункт Вильча штурмовиков группировки войск «Север» прикрытием и сопровождением, точечно выбивали противника из его укрепленных позиций.

