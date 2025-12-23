Почему не работает мобильный интернет сегодня, 23 декабря: где сбои в РФ

Сегодня, 23 декабря, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Свердловской области и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 23 декабря

Мобильный интернет не работает во множестве регионов, следует из данных мониторингового сервиса «Сбой.рф». По словам абонентов, они не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, обрабатывать QR-коды, отправлять и загружать медиа в мессенджерах из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения.

В лидерах среди мобильных операторов по числу жалоб оказался МТС. Сообщения о неполадках в его сетях поступают из Москвы — 25%, Свердловской области — 15%, Подмосковья — 9%, Санкт-Петербурга — 7%, Омской области, Сахалина — по 4%, Удмуртии, Башкирии, Мурманской области, Забайкальского края, Оренбургской, Новосибирской, Нижегородской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Ивановской, Рязанской областей — по 3%, Краснодарского края, Ярославской, Иркутской, Саратовской областей — по 1%.

Жалобы поступают и на других операторов. Наблюдается следующая география по регионам в верхних строчках статистики: Москва, Подмосковье, Красноярский край, Тюмень, Ростовская область, Хабаровский, Пермский края, Санкт-Петербург, Ульяновская, Новосибирская, Иркутская области.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему не работает мобильный интернет 23 декабря

Мобильный интернет, как правило, не работает во время действия режима «Беспилотная опасность». Качество сигнала Сети намеренно снижается, чтобы лишить БПЛА потенциального канала связи, которым могут выступать базовые станции. Мера призвана обеспечить безопасность населения, гражданской инфраструктуры и стратегических объектов.

Заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным, заявили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО.

«Ограничения на работу мобильного интернета будут отменены, как только это позволит оперативная обстановка», — рассказали в ведомстве.

Тем не менее региональные власти зачастую предупреждают население об угрозе атаки БПЛА, а также сопутствующих неудобствах, связанных с ограничениями мобильного интернета. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко ночью 23 декабря сообщил, что на территории региона введен режим «Беспилотная опасность» — предупреждение оставалось актуальным до 05:09 мск.

«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — добавил Мельниченко.

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что ночью 23 декабря над территорией страны уничтожены 29 украинских беспилотников. 14 БПЛА сбили в Ростовской области, семь — в Ставропольском крае, по три — в Белгородской области и Калмыкии, по одному — в Курской области и Крыму.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие сайты работают во время отключения мобильного интернета

Ряд интернет-ресурсов сохраняют работоспособность в случае отключения мобильного интернета: они включены в белые списки Минцифры. Доступ к сайтам обеспечивается в силу их востребованности среди населения.

К ним относятся «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, сайты Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит» и онлайн-кинотеатр Okko.

