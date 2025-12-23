Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 11:06

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 23 декабря: где сбои в РФ

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сегодня, 23 декабря, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Свердловской области и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 23 декабря

Мобильный интернет не работает во множестве регионов, следует из данных мониторингового сервиса «Сбой.рф». По словам абонентов, они не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, обрабатывать QR-коды, отправлять и загружать медиа в мессенджерах из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения.

В лидерах среди мобильных операторов по числу жалоб оказался МТС. Сообщения о неполадках в его сетях поступают из Москвы — 25%, Свердловской области — 15%, Подмосковья — 9%, Санкт-Петербурга — 7%, Омской области, Сахалина — по 4%, Удмуртии, Башкирии, Мурманской области, Забайкальского края, Оренбургской, Новосибирской, Нижегородской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Ивановской, Рязанской областей — по 3%, Краснодарского края, Ярославской, Иркутской, Саратовской областей — по 1%.

Жалобы поступают и на других операторов. Наблюдается следующая география по регионам в верхних строчках статистики: Москва, Подмосковье, Красноярский край, Тюмень, Ростовская область, Хабаровский, Пермский края, Санкт-Петербург, Ульяновская, Новосибирская, Иркутская области.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему не работает мобильный интернет 23 декабря

Мобильный интернет, как правило, не работает во время действия режима «Беспилотная опасность». Качество сигнала Сети намеренно снижается, чтобы лишить БПЛА потенциального канала связи, которым могут выступать базовые станции. Мера призвана обеспечить безопасность населения, гражданской инфраструктуры и стратегических объектов.

Заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным, заявили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО.

«Ограничения на работу мобильного интернета будут отменены, как только это позволит оперативная обстановка», — рассказали в ведомстве.

Тем не менее региональные власти зачастую предупреждают население об угрозе атаки БПЛА, а также сопутствующих неудобствах, связанных с ограничениями мобильного интернета. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко ночью 23 декабря сообщил, что на территории региона введен режим «Беспилотная опасность» — предупреждение оставалось актуальным до 05:09 мск.

«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — добавил Мельниченко.

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что ночью 23 декабря над территорией страны уничтожены 29 украинских беспилотников. 14 БПЛА сбили в Ростовской области, семь — в Ставропольском крае, по три — в Белгородской области и Калмыкии, по одному — в Курской области и Крыму.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие сайты работают во время отключения мобильного интернета

Ряд интернет-ресурсов сохраняют работоспособность в случае отключения мобильного интернета: они включены в белые списки Минцифры. Доступ к сайтам обеспечивается в силу их востребованности среди населения.

К ним относятся «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, сайты Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит» и онлайн-кинотеатр Okko.

Читайте также:

Крах Киева и саботаж «прогресса» по Украине: новости СВО к утру 23 декабря

Разгром пехоты и продвижение под Харьковом: успехи ВС РФ к утру 23 декабря

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 декабря

жалобы
новости
интернет
отключения
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Верховный суд объяснил, когда можно демонстрировать нацистскую символику
Диетолог дала советы, какими напитками заменить алкоголь на Новый год
Власти раскрыли реальную обстановку в Димитрове
Названа главная уязвимость кораблей «золотого флота» США
ВС России ударили «Кинжалами» по предприятиям ВПК Украины
Раскрыто, почему иноагенты настырно оспаривают свой статус в России
Машина сбила 85-летнюю пенсионерку, бежавшую на красный
Российский боец двумя ударами остановил колонну ВСУ
В МЧС рассказали, угрожают ли россиянам «новогодние» пожары
Раскрыто, в каком городе России достигла предела гостиничная инфраструктура
Российские военные освободили еще два населенных пункта в зоне СВО
Судьба портов и логистики ВСУ «повисла на волоске»
Житель Крыма пойдет под суд по делу о госизмене
Сын Кадырова получил новую награду из рук отца
Володин заявил, что России не нужны коврижки и аплодисменты
Медовик больше не покупаю! Готовлю сама по простому рецепту
Володин отверг враждебные намерения России по отношению к Европе
Как выбрать пауэрбанк: для телефона, планшета, ноутбука и походов
Стало известно, почему проект «золотого флота» США может быть заморожен
В Петербурге начали массово отправлять на карантин школьные классы
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.