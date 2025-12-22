Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 декабря: где сбои в РФ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 декабря: где сбои в РФ

Сегодня, 22 декабря, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Приморском крае и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 22 декабря

По данным на мониторинговом сайте «Сбой.рф», мобильный интернет не работает в десятках регионов. Абоненты утверждают, что не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, обрабатывать QR-коды, отправлять и загружать медиа в мессенджерах из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения.

На первой позиции по числу жалоб за сутки оказался мобильный оператор «Билайн». О сбоях сообщают из Москвы — 54%, Приморского края — 18%, Ярославской, Ивановской, Нижегородской областей, Санкт-Петербурга — по 7%.

На других операторов также поступают жалобы. Обращения приходят из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинской области, Хабаровского края, Ярославской области, Якутии.

Почему не работает мобильный интернет 22 декабря

Мобильный интернет может не работать на фоне беспилотной опасности. Пропускную способность Сети снижают намеренно, чтобы лишить БПЛА потенциального канала связи, которым могут выступать базовые станции. Мера призвана обеспечить безопасность населения, гражданской инфраструктуры и стратегических объектов.

Власти на местах зачастую предупреждают граждан об угрозе атаки беспилотников и возможных неудобствах, связанных с мобильным интернетом. Однако в интересах безопасности граждан заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным, заявили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО.

«Ограничения на работу мобильного интернета будут отменены, как только это позволит оперативная обстановка», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что ночью 22 декабря над территорией страны уничтожен 41 украинский беспилотник. В частности, три дрона ликвидировали в Краснодарском крае, один — в Брянской области, два — над акваторией Черного моря.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие сайты работают во время отключения мобильного интернета

Некоторые сайты продолжают работать в случае отключения мобильного интернета: они включены в белые списки Минцифры. Доступ к ресурсам сохраняется в силу их востребованности среди населения. К ним относятся «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, сайты Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит» и онлайн-кинотеатр Okko.

Отключат ли интернет на время праздников

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил жителей, что в преддверии новогодних праздников и во время каникул силовые структуры могут временно ограничивать мобильную связь на территории региона.

«Не исключено, что с приближением новогодних праздников и в течение каникул в связи с возможными провокациями, атаками БПЛА и попытками кибервмешательства в работу инфраструктуры вынужденные ограничения связи будут применяться на территории Ленобласти. Желательно предусмотреть дополнительные возможности связи с близкими, в том числе посредством мессенджера MAX», — пояснил он.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 декабря

«Слепые» расчеты ПВО, новая тактика ВС РФ: новости СВО к утру 22 декабря

От нуля до 21: оттепели и морозы — прогноз погоды на Новый год и праздники