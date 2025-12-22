От нуля до 21: оттепели и морозы — прогноз погоды на Новый год и праздники

От нуля до 21: оттепели и морозы — прогноз погоды на Новый год и праздники

Погода на Новый год удивит россиян. Синоптики обновили прогноз на праздничный день и каникулы, который придется по душе далеко не всем. Стоит ли готовиться к лютым морозам или пора доставать резиновые сапоги — в материале NEWS.ru.

Какая погода ожидается в новогоднюю ночь

Вероятнее всего, в новогоднюю ночь в Центральной России будет стоять по-настоящему зимняя погода, отметил в разговоре с NEWS.ru синоптик Михаил Семенов.

«Очередной цикл похолодания, судя по всему, придется на 25–27 декабря, однако непосредственно к новогодней ночи несколько потеплеет. Я бы не стал ждать оттепели. Скорее всего, мы увидим на столбиках термометров небольшой минус, вероятно, пойдет небольшой снег. Это означает, что в праздничный день будет волшебная погода», — пояснил собеседник NEWS.ru.

В конце декабря Москву и область ждут обильные снегопады и новая волна похолодания, сообщил ранее синоптик Александр Ильин. По его словам, к новогодним праздникам сформируется полноценный снежный покров. Ильин подчеркнул, что похолодание наступит в середине третьей декады декабря. Днем температура будет колебаться от нуля до -5 градусов, а ночью опустится до -8.

«В период с 23 по 26 декабря пройдут достаточно интенсивные снегопады, которые сформируют хороший снежный покров к праздникам. Как ожидается, этот холодный период захватит и новогоднюю ночь», — отметил синоптик.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Метеоролог Александр Сергеев рассказал NEWS.ru, что аномальные температуры в столице и центральной части России в новогоднюю ночь не прогнозируются. «Пока общий тренд говорит о том, что сильных морозов в Москве в новогоднюю ночь не предвидится», — сказал он.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил в Telegram-канале, что в столице в канун Нового года могут сформироваться сугробы. Согласно его прогнозу, в последние дни декабря в Москву прорвется снежный циклон, который принесет сильные осадки.

«Таким образом вся надежда на сугробы остается только в последние дни декабря, когда в канун Нового года может прорваться снежный циклонический вихрь с мягкими морозами», — заявил специалист.

Он также отметил, что, по предварительным прогнозам, минусовые температуры сохранятся до конца 2025-го. Пройдут снегопады, снежный покров может подрасти до 4–7 см. Москвичи и жители Центральной России встретят Новый год с бодрящими морозцами и снегом до 9 см.

Новогодняя ночь в России будет снежной и морозной, отметила доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Татьяна Ледащева. По ее словам, в январе погода будет соответствовать климатической норме.

«Исходя из этого с большей долей вероятности можно ожидать легкий мороз и наличие снега в новогоднюю ночь. Мы также традиционно ждем рождественских морозов», — отметила Ледащева.

Какая погода ожидается в январские праздники

По словам Сергеева, синоптики ожидают, что в январе 2026 года будет холоднее, чем в 2025-м. Так, прошлый январь выдался аномально теплым.

Метеоролог подчеркнул, что в новогодние праздники на европейской территории страны ожидается умеренно низкая температура по сравнению с прошлой зимой. При этом в центральной полосе и на Урале высока вероятность чередования периодов устойчивого мороза и коротких оттепелей, сказал Сергеев.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«При этом в Сибири и на Дальнем Востоке возможны сильные морозы, характерные для региона, однако без экстремальных показателей. Количество осадков ожидается в рамках нормы», — сообщил специалист.

Сергеев отметил в разговоре с NEWS.ru, что новогодние праздники — первая декада января — будет отличаться погодной контрастностью. «Вполне возможно, что мы столкнемся с чередованием морозов и оттепели. В целом это укладывается в норму последних лет, однако метеочувствительным россиянам придется непросто из-за ощутимых перепадов атмосферного давления», — сказал он.

Ждать ли снегопадов и оттепели в январе

Согласно данным метеосервисов, в первые дни января в Москве возможен снег — в одни дни достаточно сильный, в другие — небольшой.

«Мы пока не ожидаем аномальных осадков. Температура в российской столице будет держаться на уровне примерно -5–6 в дневное время и до -10 градусов ночью», — сообщил Сергеев.

Он также допустил, что во время новогодних каникул в январе придут короткие оттепели. Температура воздуха станет подниматься до нуля градусов, и снег начнет подтаивать.

«Такие передышки окажутся не очень продолжительными, но способны создать проблемы в виде гололеда. Поэтому крайне важно отслеживать предупреждения спасательных и дорожных служб», — отметил Сергеев.

Самые холодные дни прогнозируются в конце месяца. Морозная погода ожидается 22 января, когда ночью столбики термометров покажут -13 градусов. Последний день месяца, 31 января, также может быть очень холодным. Температура воздуха составит — от -18 до -21 градуса в течение всех суток.

Читайте также:

Порывистый ветер и дубак до -30? Погода в Москве в начале января: что ждать

Слабые снегопады и тепло до +5? Погода в Москве в январе: чего ждать

Нудные ветра и холод до -9? Погода в Москве в январские выходные: что ждать