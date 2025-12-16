Новый год-2026
16 декабря 2025 в 20:54

Синоптик раскрыл, когда в Москве наступит настоящая русская зима

Синоптик Ильин: в Москве к праздникам сформируется устойчивый снежный покров

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Москву и область в конце декабря ждут новая волна похолодания и обильные снегопады, сообщил телеканалу «Москва 24» синоптик Александр Ильин. По его словам, к новогодним праздникам в регионе сформируется полноценный снежный покров.

По словам Ильина, похолодание наступит в середине третьей декады декабря. Днем температура будет колебаться от нуля до −5 градусов, а ночью опустится до −8 градусов.

В период примерно с 23 по 26 декабря пройдут достаточно интенсивные снегопады, которые сформируют хороший снежный покров к праздникам. Ожидается, что этот холодный период захватит и новогоднюю ночь, — отметил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве с 16 по 21 декабря 2025 года ожидается потепление. По его словам, теплый воздух в столицу принесет циклон, приближающийся к центру европейской части страны.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что оттепель в Москве может продлиться до середины третьей декады декабря. По его словам, на столицу и Подмосковье надвигается теплый атмосферный фронт. В городе пройдет снег, затем он перейдет в мокрый снег и дожди.

