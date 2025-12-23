Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 12:55

Пик стужи: морозы до минус 20 в Москве, сколько выпадет снега к Новому году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

За неделю до Нового года в Москву пришли самые холодные дни. Какая погода в столице 23 декабря, ждать ли новой оттепели, сколько снега нападает к праздникам?

Какая погода пришла в Москву к 23 декабря

Синоптики указали, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы: на базовой метеостанции на ВДНХ была зафиксирована минимальная температура в минус 10,7 градуса. Уже вскоре ожидается новое похолодание, и в предстоящую ночь температура может опуститься до минус 20, предупреждают синоптики.

Кроме того, с похолоданием в Москву вернулся снежный покров, который на ВДНХ и в МГУ достиг высоты 2 см. На востоке Подмосковья снега до 8 см, и за день 23 декабря его станет больше, предупредила синоптик Татьяна Позднякова.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что в Москве продолжает холодать и утро стало холоднее ночи.

«Минимум первой половины суток в Москве составляет минус 12,3 градуса. После небольшого роста температуры в середине дня высока вероятность того, что в вечерние часы температура опустится еще на 1–2 градуса ниже. В Сергиевом Посаде морозы окрепли до минус 14 градусов. В среду во второй половине дня местами небольшой снег, гололедица, ночью минус 14–16, днем минус 4–6 градусов», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вернется ли оттепель? Что будет с погодой в Москве до Нового года

Гидрометцентр Москвы прогнозирует не мене резкую оттепель днем 24 декабря. Всего за несколько часов температура вырастет с минус 13–14 градусов до минус 4. В четверг оттепель продолжится и в ночь на пятницу, с приходом циклона, достигнет плюс 1 градуса.

Одновременно начнутся мощные осадки, сначала в полужидкой форме, а к выходным Москву завалит снегом. Foreca прогнозирует, что за 26–29 декабря в столице России выпадет 16,2 см снега. Температура опустится до минус 5–6 градусов, что позволит мощному снежному покрову сохраниться.

Последние три дня года будут холодными: с 28 декабря температура будет держаться на уровне минус 4–6 градусов, а в канун Нового года упадет до минус 7–10. В новогоднюю ночью будет настоящая зимняя погода с минус 10 градусами, слабым западным ветром и легким снегопадом.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, чего ждать на Новый год

В Санкт-Петербург также вернулся снежный покров, высота которого местами достигает 8 см. Однако снегу не суждено удержаться надолго, предупреждает Леус: уже в четверг в Северную столицу придет очередной атлантический циклон.

«[23 декабря] в регионе облачно, местами пройдет небольшой снег, а дневная температура окажется на пару градусов ниже климатической нормы. Температура воздуха — минус 3–5 градусов, в Ленинградской области — минус 3–8. Атмосферное давление выше нормы. В среду местами небольшой снег, гололедица, ночью минус 4–6, днем до минус 2», — прогнозирует Леус.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил, что перерыв в оттепели наступил ненадолго.

«Уже предстоящей ночью через Ленинградскую область и Санкт-Петербург пройдет атмосферный фронт, который спускается на юг даже от Кольского полуострова. Так что снег еще мы увидим, надеюсь, добавится еще несколько сантиметров снега. Очень жалко, что с четверга на пятницу очередная оттепель», — пишет синоптик в своем Telegram-канале.

По данным Foreca, оттепель задержится в Петербурге до воскресенья. Затем в последние дни 2025 года начнется мощное похолодание: до минус 5 градусов 30 декабря, до минус 9 — в канун Нового года и до минус 11 градусов в новогоднюю ночь. В отличие от Москвы, снега будет мало.

Читайте также:

«Прыжок в зиму»: идет мороз ниже −10, прогноз погоды в Москве на Новый год

Три утренних «Кинжала» для Западной Украины: удары 23 декабря, куда попали

WhatsApp больше не работает? Когда заблокируют мессенджер, что сказал Путин

прогнозы погоды
новости
Москва
Санкт-Петербург
похолодание
Новый год
Валентин Меликов
В. Меликов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подросток жестоко зарезал мать и несколько раз воткнул нож в младшего брата
Массовое бегство ВСУ, прорыв ВС РФ: где началось новое наступление 23 декабря
Окна и здоровье: влияние свежего воздуха, света и температуры на организм
Киркоров, Басков, Лепс и никакой Пугачевой: каким будет Новый год на ТВ
Хадж: история, правила и запреты главного исламского паломничества
В Кремле оценили последствия замедления иностранных мессенджеров
Курьеры начали «доставлять» детей в сумках
Политолог рассказал, когда США войдут в энергетические проекты России
Названо имя нового посла России в Чехии
Канделаки отказалась вырезать Долину из новогоднего шоу
Россиянам раскрыли минимальный размер пенсий в 2026 году
Стало известно, что может грозить Украине за введение санкций против КНР
Лукашенко призвал выставить счет за геноцид белорусов
Кардиолог перечислила назвала главный признак холодовой стенокардии
Россияне выбрали главных героев 2025 года
Где в России платят за первенца больше всего: какой регион, сколько выплата
Верховный суд выпустил постановление о критике российских чиновников
В России предупредили о скором распаде НАТО
ЦБ обяжет финорганизации раскрывать обезличенные данные
В Госдуме раскрыли, почему цены в ветклиниках выросли в два раза
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.