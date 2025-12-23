Пик стужи: морозы до минус 20 в Москве, сколько выпадет снега к Новому году

За неделю до Нового года в Москву пришли самые холодные дни. Какая погода в столице 23 декабря, ждать ли новой оттепели, сколько снега нападает к праздникам?

Какая погода пришла в Москву к 23 декабря

Синоптики указали, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы: на базовой метеостанции на ВДНХ была зафиксирована минимальная температура в минус 10,7 градуса. Уже вскоре ожидается новое похолодание, и в предстоящую ночь температура может опуститься до минус 20, предупреждают синоптики.

Кроме того, с похолоданием в Москву вернулся снежный покров, который на ВДНХ и в МГУ достиг высоты 2 см. На востоке Подмосковья снега до 8 см, и за день 23 декабря его станет больше, предупредила синоптик Татьяна Позднякова.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что в Москве продолжает холодать и утро стало холоднее ночи.

«Минимум первой половины суток в Москве составляет минус 12,3 градуса. После небольшого роста температуры в середине дня высока вероятность того, что в вечерние часы температура опустится еще на 1–2 градуса ниже. В Сергиевом Посаде морозы окрепли до минус 14 градусов. В среду во второй половине дня местами небольшой снег, гололедица, ночью минус 14–16, днем минус 4–6 градусов», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.

Вернется ли оттепель? Что будет с погодой в Москве до Нового года

Гидрометцентр Москвы прогнозирует не мене резкую оттепель днем 24 декабря. Всего за несколько часов температура вырастет с минус 13–14 градусов до минус 4. В четверг оттепель продолжится и в ночь на пятницу, с приходом циклона, достигнет плюс 1 градуса.

Одновременно начнутся мощные осадки, сначала в полужидкой форме, а к выходным Москву завалит снегом. Foreca прогнозирует, что за 26–29 декабря в столице России выпадет 16,2 см снега. Температура опустится до минус 5–6 градусов, что позволит мощному снежному покрову сохраниться.

Последние три дня года будут холодными: с 28 декабря температура будет держаться на уровне минус 4–6 градусов, а в канун Нового года упадет до минус 7–10. В новогоднюю ночью будет настоящая зимняя погода с минус 10 градусами, слабым западным ветром и легким снегопадом.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, чего ждать на Новый год

В Санкт-Петербург также вернулся снежный покров, высота которого местами достигает 8 см. Однако снегу не суждено удержаться надолго, предупреждает Леус: уже в четверг в Северную столицу придет очередной атлантический циклон.

«[23 декабря] в регионе облачно, местами пройдет небольшой снег, а дневная температура окажется на пару градусов ниже климатической нормы. Температура воздуха — минус 3–5 градусов, в Ленинградской области — минус 3–8. Атмосферное давление выше нормы. В среду местами небольшой снег, гололедица, ночью минус 4–6, днем до минус 2», — прогнозирует Леус.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил, что перерыв в оттепели наступил ненадолго.

«Уже предстоящей ночью через Ленинградскую область и Санкт-Петербург пройдет атмосферный фронт, который спускается на юг даже от Кольского полуострова. Так что снег еще мы увидим, надеюсь, добавится еще несколько сантиметров снега. Очень жалко, что с четверга на пятницу очередная оттепель», — пишет синоптик в своем Telegram-канале.

По данным Foreca, оттепель задержится в Петербурге до воскресенья. Затем в последние дни 2025 года начнется мощное похолодание: до минус 5 градусов 30 декабря, до минус 9 — в канун Нового года и до минус 11 градусов в новогоднюю ночь. В отличие от Москвы, снега будет мало.

