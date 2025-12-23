Новый год-2026
23 декабря 2025 в 08:48

Москва пережила самую холодную ночь

Леус пообещал жителям Москвы снегопад после рекордно холодной ночи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, заявил РИА Новости ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. К утру воздух в столице остыл до −11 градусов. Сейчас город находится под влиянием уходящего холодного фронта, который в течение дня сменится гребнем антициклона, наступающим с северо-запада.

По словам Леуса, это принесет переменную облачность и небольшой снег, однако существенного потепления ждать не стоит: дневные температуры в мегаполисе будут колебаться в пределах от −9 до −11 градусов, а по области могут опуститься до −13.

В Москве и по области сегодня облачная с прояснениями погода, в начале дня местами небольшой снег, — рассказал Леус.

Погодные условия осложнятся порывистым северным ветром со скоростью 5–10 метров в секунду, который будет особенно ощутим в первой половине дня. Одной из главных особенностей суток станет резкий скачок атмосферного давления. Синоптики прогнозируют, что к вечеру барометры зафиксируют 756 миллиметров ртутного столба, это существенно выше средних многолетних значений.

Предстоящие дни также пройдут под знаком высокого давления, что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Несмотря на прояснения, арктический воздух продолжит удерживать в регионе морозную погоду, соответствующую климатической норме.

В свою очередь синоптик Евгений Тишковец рассказал, что в Москве в канун Нового года могут сформироваться снежные сугробы. По его прогнозам, в последние дни декабря в столицу прорвется снежный циклон, который и принесет сильные осадки.

