20 декабря 2025 в 08:00

«Резкое похолодание»: москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Синоптик Ильин: на следующей неделе в Москве ожидается резкое похолодание

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В понедельник, 22 декабря, в столичном регионе ночью ожидается в районе нуля, днем — от +1 до +3 градусов, рассказал NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, будет облачно с осадками в виде снега и мокрого снега. Уже с 23 декабря резко похолодает, заметил эксперт.

Со вторника погоду будет определять антициклон, осадков не ожидается, при этом начнется резкое похолодание. В ночные часы во вторник столбики термометров опустятся до отметки минус 6–11 градусов, в среду — до минус 9–14, в четверг — снова минус 6–11. Днем 23–24 декабря от –5 до –10 градусов, временами в эти дни на небе будет появляться солнце, — заявил Ильин.

Он добавил, что в четверг днем снова станет облачно, но также без осадков, как и в предыдущие дни. В ночь на пятницу температура останется в диапазоне от –2 до –7 градусов, днем — минус 1–5. Преимущественно сутки обойдутся без осадков, исключения могут составить отдельные районы Подмосковья, где возможны слабые кратковременные снегопады.

В субботу и воскресенье после кратковременного потепления в регион начнут возвращаться морозы. По области в ночные часы температура воздуха опустится до минус 10–15 градусов. Днем 27 декабря ожидается не выше –10, а 28-го — от –7 до –12. На небе будет облачно с прояснениями, местами в субботу небольшой снег, подчеркнул синоптик.

Ранее травматолог Николай Стрелков посоветовал в период гололеда ходить мелкими шагами с согнутыми коленями. Кроме того, в такую погоду нужно отдавать предпочтение обуви с рифленой подошвой и избегать каблуков, отметил врач.

