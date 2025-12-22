Метеоролог рассказал, когда в Москву вернутся морозы Метеоролог Ильин: морозы вернутся в Москву 22 декабря

В Москву вернутся морозы после 22 декабря, рассказал «Ридусу» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Он отметил, что температура опустится до −10 градусов.

Предстоящей ночью похолодает до −7–10 градусов. В отдельных районах на севере Московской области будет до −12 градусов. Готовимся к сильной гололедице во второй половине дня и усилению ветра до 5–10 метров в секунду, — рассказал Ильин.

Метеоролог подчеркнул, что ночь со вторника на среду станет наиболее холодной на этой неделе. По его словам, температура может снизиться до −18 градусов.

Ранее синоптик Роман Вильфанд рассказал, что погода в Москве на предстоящей неделе будет очень изменчивой. Сначала столицу ждет резкое похолодание, которое затем сменится потеплением.