22 декабря 2025 в 03:30

«Невероятные чудеса»: потепление придет в Москву перед праздниками

Вильфанд пообещал москвичам новогоднее потепление после резкого похолодания

ГУМ-Каток на Красной площади, Москва ГУМ-Каток на Красной площади, Москва Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Погода в Москве на предстоящей неделе будет очень изменчивой. Сначала столицу ждет резкое похолодание, которое затем сменится потеплением, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Тот случай, который подтверждает, что в новогоднюю ночь происходят такие невероятные чудеса. И в предпраздничный период аналогичная ситуация. Еще в пятницу все модели демонстрировали устойчивое понижение температуры. А нынешние прогнозы, которые сегодня выпущены, показывают, что в течение этой недели будут очень сильные колебания, — указал Вильфанд.

Такие сильные колебания связаны с прохождением через европейскую часть России циклонов, периферия которых будет затрагивать Москву. Начнется неделя, в ночь на понедельник, с теплой погоды около нулевой отметки (от -1 до +1) и осадков в виде мокрого снега и снега. Днем в понедельник температура поднимется до +2 градусов по Цельсию, после чего начнется прохождение холодного фронта.

К вечеру температура резко упадет до -3...-5 градусов, а в области — до -8 градусов. Последующая ночь будет холодной: в столице около -8...-10 градусов, в Подмосковье — от -7 до -12 градусов.

Дневные температуры во вторник останутся на этом же уровне. Ночь на среду станет самой морозной за неделю: в Москве прогнозируется -14...-16 градусов, по области — до -19 градусов. Однако уже днем в среду начнется постепенное повышение температуры, и днем она составит -5...-7 градусов.

Значительное потепление ожидается в пятницу, когда воздух прогреется до -1...-6 градусов. В субботу, 28 декабря, по предварительным расчетам, температура ночью составит около -5 градусов, а днем приблизится к нулевой отметке.

Ранее главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова заявила, что в конце декабря в Москве выпадет снег и придут морозы, что позволит снежному покрову сформироваться к новогодней ночи. Однако она отметила, что его высота будет ниже климатической нормы и составит от 7 до 10 см. По ее словам, погода изменится уже 22 или 23 декабря, после чего температура воздуха будет постепенно снижаться.

