WhatsApp больше не работает? Когда заблокируют мессенджер, что сказал Путин

WhatsApp больше не работает? Когда заблокируют мессенджер, что сказал Путин

Замедление WhatsApp набирает обороты. Что происходит с мессенджером в России 22 декабря, когда его собираются заблокировать, кто за и против, что сказал президент Путин?

Что известно о замедлении WhatsApp 22 декабря, кто это делает

Россияне массово жалуются на проблемы в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит американской корпорации Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

По данным сервиса «Сбой.рф», 22 декабря на работу WhatsApp пожаловался 2681 пользователь. На сайте downdetector.su за сутки подано более 600 жалоб, пользователи из России массово жалуются на то, что не приходят оповещения и не работает приложение мессенджера.

«Замедление WhatsApp набирает обороты, с сегодняшнего дня (22 декабря) скорость работы мессенджера сократилась на 70–80%, операторы связи к этому отношения не имеют», — заявил источник СМИ.

При этом у многих пользователей WhatsApp не загружается с вечера 21 декабря. Больше всего жалоб на неполадки поступает из Москвы и Санкт-Петербурга. Проблемы фиксируются также в Подмосковье, Воронежской, Владимирской, Калининградской областях, Крыму и Краснодарском крае.

Фото: Global Look Press

Кто за и кто против ограничений WhatsApp в России

WhatsApp является самым популярным мессенджером в мире с более чем 3,3 млрд пользователей (из них 850 млн живут в Индии). В России мессенджер также чрезвычайно популярен: в августе 2025 года, когда начались ограничения работы WhatsApp, российская аудитория мессенджера составляла 97 млн пользователей.

Летом 2025 года появились слухи о скорой блокировке WhatsApp, которые опровергали в Госдуме. В Роскомнадзоре подчеркивали, что WhatsApp и Meta так и не выполнили требования российского законодательства. Противники мессенджера утверждают, что платформа используется для организации терактов в РФ и вербовки их исполнителей, а также «для мошеннических и иных преступлений против наших граждан».

«WhatsApp — один из самых гнилых мессенджеров. Мессенджер мошенников, вербовщиков и ВСУ. Все читается и прослушивается. Через WhatsApp строятся мошеннические схемы по краже денежных средств у нашего населения. Этот мессенджер полностью работает на противника», — объявила журналистка Анастасия Кашеварова.

Противники блокировки утверждают, что власти России пытаются «силой» заставить россиян перейти в российский мессенджер MAX. По их версии, ни РКН, ни Минцифры не представили никаких значимых поводов для блокировки WhatsApp. В отношении MAX у многих пользователей сохраняется предубеждение.

Тем не менее к 17 декабря аудитория национального мессенджера превысила 75 млн пользователей, сообщили в пресс-службе платформы. С момента запуска пользователи MAX отправили более 6,5 млрд сообщений и совершили свыше 2 млрд звонков.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Когда заблокируют WhatsApp, что сказал Путин

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил NEWS.ru, что WhatsApp уже в ближайшее время может полностью прекратить работу в России. Это официальная позиция Роскомнадзора, заявил он. Блокировка WhatsApp продлится до тех пор, пока он не начнет соблюдать российское законодательство.

«Это просто донастройка системы, потому что огромное количество провайдеров широкополосного интернета, разные мобильные операторы по-разному управляют своей инфраструктурой, в каких-то регионах уже хорошо отстроена блокировка, где-то не очень хорошо. Это сложная система, чтобы все шлюзы блокировать, отделять трафик. Возможно, уже в ближайшее время WhatsApp отключат у всех», — пояснил Свинцов.

В ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным известный блогер Wylsacom (Валентин Петухов) спросил, насколько необходимо было создание MAX и сможет ли национальный мессенджер конкурировать с иностранными аналогами. Путин заявил, что у иностранных мессенджеров только одна проблема.

«Проблема только в одном — в соблюдении российских законов», — считает президент.

Мессенджер MAX Путин назвал прорывом для России.

«Мы можем с уверенностью сказать, что после создания МАХ Россия добилась полного цифрового суверенитета. Сегодня к этому пришли только три страны — США, Китай и Россия. Кроме того, МАХ сегодня может предоставлять ряд таких услуг, о которых мы раньше могли только мечтать», — объявил президент.

Читайте также:

Почему не работает WhatsApp 22 декабря: где сбои в РФ, когда разблокируют

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 декабря: где сбои в РФ

Теракт на юге Москвы 22 декабря: что известно об убийстве генерала ВС РФ