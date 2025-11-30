WhatsApp — все? Почему мессенджер импортозаместили в России, кто против

Национальный мессенджер уже успешно импортозаместил WhatsApp в России, поэтому скоро он будет блокирован, заявили в Госдуме. Чем власти РФ не устраивает WhatsApp, готовы ли россияне переходить в MAX?

Какой мессенджер заменит WhatsApp в России

Глава комитета по информационной политике Госдумы Сергей Боярский объявил, что работа по импортозамещению мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) «находится в стадии завершения».

«У WhatsApp было предостаточно времени, чтобы наладить элементарное взаимодействие с российскими регуляторами, однако не было сделано даже попыток. Исходя из этого, я не вижу более веских причин и дальнейшего смысла продолжать потакать американской экстремистской Meta и ее мессенджеру со всеми их угрозами, утечками и демонстративным нежеланием выполнять требования законов Российской Федерации», — объявил Боярский в своем канале в российском мессенджере MAX.

В июле Боярский говорил, что решений по блокировке WhatsApp в России не принималось. Между тем его заместитель Антон Горелкин утверждал, что WhatsApp «с очень большой долей вероятности» попадет в список сервисов, подлежащих ограничениям.

Теперь, по словам депутата, стремительное развитие мессенджера MAX позволит успешно импортозаместить WhatsApp.

Почему в России «отменили» WhatsApp, что с ним не так

Слухи о скорой блокировке WhatsApp начались летом 2025 года. Противники платформы заявили, что это пора было сделать уже давно, поскольку иностранный мессенджер стал крупной угрозой для безопасности государства.

«WhatsApp — один из самых гнилых мессенджеров. Мессенджер мошенников, вербовщиков и ВСУ. Все читается и прослушивается. Через WhatsApp строятся мошеннические схемы по краже денежных средств у нашего населения. Этот мессенджер полностью работает на противника», — объявила журналистка Анастасия Кашеварова.

В Роскомнадзоре указали, что частичная блокировка мессенджера от Meta началась еще в августе. Несмотря на предупреждения, владельцы WhatsApp так и не исполнили требования российского законодательства. Платформа используется для организации терактов в РФ и вербовки их исполнителей, а также «для мошеннических и иных преступлений против наших граждан». Власти России неоднократно призывали руководство WhatsApp и Telegram наладить взаимодействие с РКН.

Кто против блокировки WhatsApp в России, почему

WhatsApp был запущен в 2009 году и сейчас является самым популярным мессенджером в мире: по оценкам специалистов, количество пользователей платформы к концу 2025 года превысит 3,3 млрд. Больше всего пользователей WhatsApp в Индии, их число превышает 850 млн человек.

При этом Россия, несмотря на все ограничения, остается в десятке стран с наибольшим количеством пользователей WhatsApp. По данным Mediascope, в августе 2025 года аудитория мессенджера составляла 97 млн пользователей.

Многие россияне восприняли заявления Сергея Боярского с явным неудовольствием.

«Лучше бы про зеленоглазое такси пел, не так противно бы было», — заявила Ольга в комментариях Telegram.

Больше всего нареканий вызывают настойчивые призывы РКН, депутатов Госдумы и властей России переходить в национальный мессенджер: у россиян сохраняются предубеждения из-за навязчивого продвижения, сбора информации о пользователях, а также синхронизации MAX с «Госуслугами» и другими госсервисами, через которые можно получить доступ к чувствительным данным и документам. Недоверие также вызвали случаи мошенничества с помощью национального мессенджера. Отмечается также то, что MAX может быстро «высаживать» аккумуляторы мобильных устройств, а иногда пользователей блокируют без объяснения причин.

«С чего они взяли, что это импортозамещение „успешное“? Кто-то из народа просил об „импортозамещении“?» — спрашивают россияне в Сети.

Тем не менее к середине ноября 2025 года количество пользователей MAX достигло 55 млн, а суточный охват составил 19 млн человек и продолжает расти, указывает пресс-служба платформы.

