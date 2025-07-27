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27 июля 2025 в 19:17

Источник: WhatsApp и VPN заблокируют 1 августа. Правда ли это, инсайды

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

В России собираются заблокировать один из самых популярных мессенджеров, утверждает журналистка Анастасия Кашеварова. Правда ли, что WhatsApp и VPN заблокируют, как это связано с мессенджером MAX?

Когда собираются запретить WhatsApp в России

Журналистка Анастасия Кашеварова заявила, что с 1 августа в России заблокируют мессенджер WhatsApp и службы VPN.

WhatsApp является самым популярным мессенджером в мире: каждый месяц им пользуется более 3 млрд человек.

«С 1 августа в России WhatsApp и VPN будут заблокированы. WhatsApp — один из самых гнилых мессенджеров. Мессенджер мошенников, вербовщиков и ВСУ. Все читается и прослушивается. Сколько маршрутов журналистов, военных на СВО было узнано противником через WhatsApp, сколько погибших. Через WhatsApp строятся мошеннические схемы по краже денежных средств у нашего населения. Этот мессенджер полностью работает на противника. Именно в WhatsApp все эти родительские чаты. Письма „счастья“. Заблокировать в первую очередь — это обитель зла», — объявила Кашеварова.

Правда ли, что в России хотят заблокировать WhatsApp, что известно

Власти России не делали официальных заявлений по поводу планов блокировки WhatsApp.

«Несколько депутатов, ЛОМов („лидеров общественного мнения“) и чиновников клятвенно уверили, что WhatsApp пока никто закрывать не собирается. Однако Анастасия Кашеварова знает больше. Анонсировала закрытие WhatsApp и VPN (которые невозможно закрыть, по мнению многих специалистов) с 1 августа. В общем, 1 августа мы узнаем, кто в стране все решает, депутаты или источники сливов через Кашеварову», — иронизируют авторы Telegram-канала «Образ будущего».

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

24 июля глава комитета Госдумы по цифровой политике Сергей Боярский заявил, что решений по блокировке мессенджеров WhatsApp или Telegram в России не принималось. Так он ответил на замечание своего первого зама Антона Горелкина, который сказал, что WhatsApp «с очень большой долей вероятности» попадет в список сервисов, подлежащих ограничениям.

«Таких решений просто нет. Да и уж тем более спекулировать на этом, мне кажется, ну, не очень правильно», — подчеркнул Боярский на пресс-конференции.

Между тем «инсайдерские» Telegram-каналы подчеркивают, что WhatsApp является «угрозой государственной безопасности»: дело в том, что российские чиновники продолжают использовать мессенджер для служебных переписок, несмотря на многочисленные предупреждения о небезопасности WhatsApp.

Как связаны блокировка WhatsApp и мессенджер MAX

В начале июня глава Минцифры Максут Шадаев представил мессенджер MAX, разрабатываемый компанией VK. На данный момент мессенджер находится на этапе бета-версии. Он доступен для скачивания, но пользователи жалуются на скудный функционал и обилие багов.

Несмотря на это, в шести регионах России на MAX переведут школьные чаты c платформы «Сферум». От родителей школьников потребовали установить российский мессенджер «до 1 августа». Такие требования вызвали сопротивление, пишут СМИ.

В соцсетях назвали слухи о блокировке WhatsApp попыткой «загнать» россиян в «суверенный» российский мессенджер от VK. Политолог Максим Жаров предположил, что заявление Кашеваровой — попытка запугать упирающихся родителей.

«Пугать через Кашеварову родителей школьников, упирающихся переходу в госмессенджер „кое-какс“, закрытием WhatsApp — новая стратегия „цифровизаторов“. И они не думают совсем, что целевая аудитория Кашеваровой может организовать общественность в соцсетях куда как лучше, дешевле и быстрее их самих. Хождение по граблям тут очень впечатляющее может получиться. Смотрим-следим за результатом этой кампании», — объявил Жаров в своем Telegram-канале «Чисто для фиксации».

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