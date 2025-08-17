Раскрыто, какого политика могут позвать на встречу Трампа и Зеленского Politico: Стубб может стать участником встречи Зеленского и Трампа

Президент Финляндии Александр Стубб может присутствовать на встрече президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Вашингтоне в понедельник, 18 августа, сообщает издание Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов и одного человека, знакомого с ситуацией. По его словам, таков один из планов.

Разрабатываются планы по отправке по меньшей мере одного из любимых собеседников Трампа, финского президента Александра Стубба, вместе с Зеленским, когда тот отправится в Вашингтон в понедельник, чтобы встретиться с Трампом, — указано в статье.

Ранее журналисты турецкой газеты Yeni Akit заявили, что Зеленский в понедельник отправится в Вашингтон, где встретится с Трампом. По их словам, во время визита украинскому лидеру вновь предстоит выслушать критику, так как его «будут ругать».

