17 августа 2025 в 01:11

Раскрыто, какого политика могут позвать на встречу Трампа и Зеленского

Politico: Стубб может стать участником встречи Зеленского и Трампа

Александр Стубб Александр Стубб Фото: IMAGO/snapshot-photography/F.Boi/Global Look Press

Президент Финляндии Александр Стубб может присутствовать на встрече президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Вашингтоне в понедельник, 18 августа, сообщает издание Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов и одного человека, знакомого с ситуацией. По его словам, таков один из планов.

Разрабатываются планы по отправке по меньшей мере одного из любимых собеседников Трампа, финского президента Александра Стубба, вместе с Зеленским, когда тот отправится в Вашингтон в понедельник, чтобы встретиться с Трампом, — указано в статье.

Ранее журналисты турецкой газеты Yeni Akit заявили, что Зеленский в понедельник отправится в Вашингтон, где встретится с Трампом. По их словам, во время визита украинскому лидеру вновь предстоит выслушать критику, так как его «будут ругать».

Кроме того, сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич считает необходимым, чтобы украинские власти предприняли шаги, которые будут приемлемы для России, для достижения мира. По его мнению, ключевая роль Москвы в урегулировании конфликта больше не является предметом дискуссий, а воспринимается как установленный факт.

