Генерал раскрыл, как российские бойцы выживали 60 дней под танком

Двое российских бойцов, которые два месяца провели под сгоревшим танком в Запорожье, смогли выжить благодаря своему мужеству, рассказал aif.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, военные твердо решили не сдаваться.

Ребята проявили определенную выдержку, мужество. Им помогала надежда, вера в спасение, — отметил Попов.

Он добавил, что они оказались в «серой зоне» — это нейтральная полоса, которая обстреливалась с обеих сторон. Несмотря на это, бойцы помогали своим, передавая информацию о противнике и делая вклад в общее дело, подчеркнул летчик.

Ранее стало известно, что бойцы специальной военной операции почти два месяца прятались под танком от обстрелов Вооруженных сил Украины. Военные рассказали, что атаки длились непрерывно целых 59 дней. Автор видео, опубликованного в СМИ, спросил у бойца, как им удалось продержаться все это время. Тот ответил, махнув в сторону неба, что «кидают иногда». Вероятно, он имел в виду помощь российских операторов дронов, которые сбрасывали провизию и воду.

До этого дрон-тяжеловес из линейки «Форс» позволил спасти российского военнослужащего, потерявшего ногу в результате взрыва танкового снаряда на Запорожском направлении. Там уточнили, что беспилотник доставил на поле боя средства для перевязки, промедол и другие препараты, после чего солдат смог самостоятельно оказать себе первую помощь.