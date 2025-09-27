Российские военные два месяца скрывались под танком от огня ВСУ Бойцы ВС РФ два месяца скрывались под танком от беспрерывных атак ВСУ

Бойцы специальной военной операции почти два месяца прятались под танком от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил военкор Владимир Романов в Telegram-канале. Военные рассказали, что атаки длились непрерывно целых 59 дней.

Автор видео, опубликованного в канале, спросил у бойца, как им удалось продержаться все это время. Тот ответил, махнув в сторону неба, что «кидают иногда». Вероятно, говорится в материале, имеется в виду помощь российских операторов дронов, которые сбрасывали провизию и воду.

Ранее дрон-тяжеловес из линейки «Форс» позволил спасти российского военнослужащего, потерявшего ногу в результате взрыва танкового снаряда на Запорожском направлении. Там уточнили, что беспилотник доставил на поле боя средства для перевязки, промедол и другие препараты, после чего солдат смог самостоятельно оказать себе первую помощь.

До этого 20-летний штурмовик с позывным Малой из 61-й бригады морской пехоты Северного флота, несмотря на ранения, уничтожил троих украинских военных и взял в плен разведчика ВСУ. Боец добавил, что он воспользовался моментом перезарядки оружия противника, чтобы нейтрализовать его.