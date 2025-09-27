Российские военные два месяца скрывались под танком от огня ВСУ

Бойцы специальной военной операции почти два месяца прятались под танком от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил военкор Владимир Романов в Telegram-канале. Военные рассказали, что атаки длились непрерывно целых 59 дней.
Автор видео, опубликованного в канале, спросил у бойца, как им удалось продержаться все это время. Тот ответил, махнув в сторону неба, что «кидают иногда». Вероятно, говорится в материале, имеется в виду помощь российских операторов дронов, которые сбрасывали провизию и воду.
Ранее дрон-тяжеловес из линейки «Форс» позволил спасти российского военнослужащего, потерявшего ногу в результате взрыва танкового снаряда на Запорожском направлении. Там уточнили, что беспилотник доставил на поле боя средства для перевязки, промедол и другие препараты, после чего солдат смог самостоятельно оказать себе первую помощь.
До этого 20-летний штурмовик с позывным Малой из 61-й бригады морской пехоты Северного флота, несмотря на ранения, уничтожил троих украинских военных и взял в плен разведчика ВСУ. Боец добавил, что он воспользовался моментом перезарядки оружия противника, чтобы нейтрализовать его.