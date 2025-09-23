Боец потерял ногу после танкового залпа и был спасен дроном Дрон-тяжеловес «Форс» спас бойца с оторванной ногой на Запорожском направлении

Дрон-тяжеловес из линейки «Форс» позволил спасти российского военнослужащего, потерявшего ногу в результате взрыва танкового снаряда на Запорожском направлении, сообщили в компании-разработчике Drone Force. Там уточнили, что беспилотник доставил на поле боя средства для перевязки, промедол и другие препараты, после чего солдат смог самостоятельно оказать себе первую помощь, передает ТАСС.

Человек, скорее всего, был в шоковом состоянии, но сумел перебинтовать себя. Буквально в течение 10 минут выдвинулась эвакуационная группа, бойца успешно эвакуировали, — говорится в сообщении.

В компании добавили, что дрон из линейки «Форс» крайне востребован на СВО. Он позволяет подвозить провизию и боекомплект для штурмовых подразделений.

Ранее появилась информация, что оглохшего и потерявшего на фронте глаз после ранения российского бойца могут вновь отправить на СВО. Волгоградец подписал контракт с Министерством обороны России в 2023 году, а весной 2024-го был тяжело ранен. Из-за разорвавшейся рядом мины боец получил травму головы и груди, перфорацию обеих барабанных перепонок и потерял глаз.