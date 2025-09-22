«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 14:21

Потерявшего глаз и почти оглохшего бойца могут вновь отправить на СВО

В Волгограде потерявшего глаз после ранения бойца захотели отправить на фронт

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российского бойца, потерявшего на фронте левый глаз и оглохшего после ранения, могут вновь отправить в зону специальной военной операции, сообщает V1.ru. По данным портала, в 2023 году волгоградец подписал контракт с Минобороны РФ, а весной 2024-го был тяжело ранен.

В медицинских документах указывалось, что при выполнении боевой задачи из-за разорвавшейся рядом мины боец получил сочетанную травму головы и груди, перфорацию обеих барабанных перепонок и потерял глаз. После этого его признали негодным к военной службе.

В мае того же года мужчина попал в военный госпиталь. Там он проходил лечение и восстановление, числясь в военной категории «Г». В августе жене солдата позвонили из части и объявили, что ему необходимо отбыть обратно на фронт. Мужчина вместе с правозащитниками обратился за разъяснениями в военную прокуратуру.

Ранее сообщалось, что участнику СВО из Свердловской области, который провел два года на фронте, засчитали только 10 дней службы. При этом отделение Соцфонда и вовсе не зафиксировало ни одного дня участия в спецоперации. После вмешательства военной прокуратуры все разночтения устранили.

СВО
бойцы
ранения
Волгоград
