Туристы почти сутки сидят на чемоданах в Пулково Самолет из Петербурга дважды не смог приземлиться в Калининграде

Пассажиры рейса Nord Wind из Петербурга в Калининград уже почти сутки не могут улететь из-за сложных погодных условий, передает 78.ru. Самолет дважды пытался приземлиться в аэропорту Храброво, но оба раза был вынужден возвращаться в Северную столицу.

После первой попытки рейс объявили отмененным, а затем перенесли. Людям выдали ваучеры на питание, но гостиницу предоставлять не стали. Позже их все же расселили в отелях. Вылет в Калининград запланирован на 15:00 мск. Всего рейс ожидают более 80 человек. Как сообщили в МЧС по Калининградской области, 30 декабря в регионе усиление северо-западного ветра до 13-18 метров в секунду, на побережье до 20-22 метров в секунду.

Утром 30 декабря в аэропорту Краснодара вводили временные ограничения. Несколько часов воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы, меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Тем временем появилась информация, что большая часть туристов, которые приедут в Москву на новогодние праздники, будет из Калининграда. Также столицу в период длинных выходных посетят жители Сочи и Санкт-Петербурга.