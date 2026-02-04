Военных привлекли к борьбе со снежным апокалипсисом Военные ликвидируют последствия снегопада на севере Японии

Военные привлечены к последствиям сильных снегопадов на севере Японии, а также на побережье Японского моря, передает Yahoo. По данным на 4 февраля, в результате непогоды погибли 35 человек.

Местные власти просят граждан быть осторожнее на улицах. Синоптики пока не дают прогнозов, как долго продлится шторм.

Тем временем ведущий эксперт Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что суровые морозы в столичном регионе пойдут на спад в предстоящие выходные дни. Резкое потепление также ожидается в ближайшие дни в Ростове-на-Дону и Воронежской области. По словам руководителя прогностического центра «МЕТЕО» Александра Шувалова, после сильных морозов воздух прогреется до плюсовой температуры.

Из-за таяния сугробов весной в Москве весной может затопить часть прогулочной зоны парка «Зарядье» и Филевскую набережную. При этом никаких катастрофических последствий из-за возможных паводков не будет, уверен гидролог Сергей Беднарук. К тому же в Москве действуют Можайское, Истринское, Рузское и Озернинское водохранилища.