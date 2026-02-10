«Отвоевался»: ВС РФ ликвидировали главного БПЛАшника, который бил по России

Подполковника Службы безопасности Украины Руслана Петренко, который курировал атаки БПЛА по территории России, ликвидировали на Купянском направлении, пишут СМИ со ссылкой на силовые структуры. Что известно, как удалось устранить элитного офицера СБУ, какие задачи он выполнял?

Как ликвидировали элитного офицера СБУ: что известно

Подробности ликвидации Петренко не приводятся. Известно лишь, что это произошло в районе Купянска. Офицер служил в спецподразделении «Альфа» и координировал удары БПЛА по российским регионам.

«Старший офицер был известен тем, что организовывал разведывательно-диверсионные операции и координировал работу групп операторов БПЛА», — заявил источник.

«Отвоевался», «И так будет с каждым, кто придет к нам с оружием», «Большая потеря для Украины — маленькая победа для нас», — пишут пользователи Сети.

Ранее на различных направлениях спецоперации ликвидировали пятерых офицеров украинской армии. Один из них был заместителем командира батальона штурмовой бригады «Лють» — майор полиции Александр Куралех, его уничтожили на территории Донецкой Народной Республики.

Также в списке убитых оказались военнослужащий штурмовой бригады «Хижак» капитан полиции Максим Негара (Покровское направление), начальник отделения — начальник связи погранзаставы 5-го погранотряда капитан Александр Чуб (Краснополье, Сумская область), командир аэромобильной роты старший лейтенант Дмитрий Соколко (ДНР), военнослужащий 30-й мехбригады лейтенант Сергей Мартыненко (Славянск).

Ликвидация такого большого числа офицеров стала возможной благодаря слаженной работе разведки и операторов ударных беспилотников.

«Большинство из них уничтожены на командных пунктах, которые круглосуточно выявляются нашими разведчиками, после чего координаты оперативно передаются на поражение», — говорится в публикациях.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВСУ в зоне СВО Фото: Социальные сети

Что сейчас происходит в районе Купянска

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев утверждает, что «в Купянске ВС РФ удерживают позиции в центральной и западной части города». Бои продолжаются на северных окраинах Купянска-Узлового; на северном фланге российские войска стараются выйти на окраины Ольховатки; ВСУ пытаются забрасывать группы в Чугуновку, добавил политик.

«На Купянском направлении ВС РФ продвигаются в Куриловке и Подолах. Продолжается наступление российских войск в Петропавловке. В Купянске идут бои», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

На подступах к Купянску-Узловому продолжаются бои в малых населенных пунктах, пишет Telegram-канал «Два майора».

Батальон «Шквал», сформированный из заключенных, больше не может вести битву за Купянск, утратив боеспособность из-за больших потерь. Причинами стали обморожение, дезертирство и туберкулез, утверждает Telegram-канал SHOT.

Большинство потерь батальона приходится на 43-ю мехбригаду. Бойцов этого подразделения мобилизовали в августе 2025 года и перебросили к Купянску с полигона в Харьковской области. Среди погибших множество переболевших туберкулезом, остальные — дезертиры, пытавшиеся сбежать с позиций. Командование не оказывало им помощи, еду доставляли раз в неделю сбросами с БПЛА, пишет источник.

Сейчас один из батальонов выводят с Купянского направления на доукомплектование и восстановление боеспособности.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

