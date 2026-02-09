Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 23:10

Под Купянском ликвидировали подполковника «Альфы» СБУ

РИА Новости: под Купянском ликвидировали подполковника «Альфы» СБУ Петренко

ВСУ в зоне СВО ВСУ в зоне СВО Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Подполковник элитной «Альфы» СБУ Руслан Петренко ликвидирован под Купянском, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что мужчина управлял группой БПЛА.

Он находился на передовой в районе Купянска, где координировал разведывательно-диверсионные операции и управлял группой БПЛА, — рассказал источник.

Он добавил, что это стало большой и значимой потерей для украинского командования. Такие кадры не восполняются за день, подчеркнул он.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале разместил видеоролик, в котором запечатлена ликвидация украинских военнослужащих в Константиновке в Донецкой Народной Республике. По его словам, операторы БПЛА зафиксировали передвижение противника в ходе аэроразведки. В ролике видна группа солдат ВСУ, состоящая из пяти человек.

Также на различных направлениях СВО ликвидированы пять офицеров украинской армии. Уточняется, что один из них был заместителем командира батальона штурмовой бригады «Лють». Такого результата помогла добиться слаженная работа разведки и операторов ударных беспилотников. Данные о командных пунктах, где и ликвидируют офицеров ВСУ, постоянно выявляются, а потом передаются дроноводам, сказал источник.

ВСУ
ВС РФ
военные
ликвидация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ХМАО подросток пришел в школу с топором и пистолетом для мести
Свадьба, огромные долги мужа, скандал в Госдуме: где сейчас Анфиса Чехова
Кадыров назвал вбросом информацию о ДТП с участием его сына
Под Купянском ликвидировали подполковника «Альфы» СБУ
Евросоюз готовит несколько вариантов по членству Украины в ЕС
«Мы не кроты»: жители Кривого Рога перекрыли улицы
Три бизнесмена попались на многомиллионных хищениях у Минобороны РФ
Аэропорт Геленджика закрыли ради безопасности
Маткапитал в 2026 году: как получить почти 1 млн, на что можно тратить
«С тебя 50 тысяч»: как понять, что вас разводят на первом свидании
Ученые выяснили, во сколько лет появляется хроническая усталость
«В постоянном контакте»: Захарова высказалась о застрявших на Кубе туристах
Стали известны дата и место прощания с девятилетним Пашей из Петербурга
Шарий раскрыл последствия удара по военному аэродрому под Киевом
Дипломаты на Кубе выразили надежду на скорое решение по дозаправке
Главный краш школьниц, роман с Пересильд: как живет Ваня Дмитриенко
В Москве школьница попала в реанимацию после удара током от турникета
Россиянам предрекли мрачную погоду
Мафиози устроили «голливудский» разбой на трассе
Застрявшим на Кубе россиянам пришлось переехать
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.