Подполковник элитной «Альфы» СБУ Руслан Петренко ликвидирован под Купянском, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что мужчина управлял группой БПЛА.

Он находился на передовой в районе Купянска, где координировал разведывательно-диверсионные операции и управлял группой БПЛА, — рассказал источник.

Он добавил, что это стало большой и значимой потерей для украинского командования. Такие кадры не восполняются за день, подчеркнул он.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале разместил видеоролик, в котором запечатлена ликвидация украинских военнослужащих в Константиновке в Донецкой Народной Республике. По его словам, операторы БПЛА зафиксировали передвижение противника в ходе аэроразведки. В ролике видна группа солдат ВСУ, состоящая из пяти человек.

Также на различных направлениях СВО ликвидированы пять офицеров украинской армии. Уточняется, что один из них был заместителем командира батальона штурмовой бригады «Лють». Такого результата помогла добиться слаженная работа разведки и операторов ударных беспилотников. Данные о командных пунктах, где и ликвидируют офицеров ВСУ, постоянно выявляются, а потом передаются дроноводам, сказал источник.