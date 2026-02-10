Ликвидировали подполковника «Альфы» СБУ: успехи ВС РФ к утру 10 февраля

Подполковник элитной «Альфы» СБУ Руслан Петренко ликвидирован под Купянском, сообщили в силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что военный управлял группой БПЛА. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 10 февраля?

Под Купянском ликвидировали подполковника «Альфы» СБУ

«Он находился на передовой в районе Купянска, где координировал разведывательно-диверсионные операции и управлял группой БПЛА», — рассказал источник.

Он добавил, что это стало большой и значимой потерей для украинского командования. Такие кадры не восполняются за день, подчеркнул он.

ВС России пресекли попытку ВСУ устроить пиар-акцию под Сумами

Украинские военные предприняли неудачную попытку установить флаг в селе на Сумском направлении, сообщили в силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что в итоге командование просто направило личный состав «на убой».

«Командование ВСУ снова отправило свой личный состав на убой, но уже в Сумскую область, в недавно освобожденный „северянами“ населенный пункт Поповка. Задача все та же: воткнуть флаг и заснять все это на видео», — рассказал он.

Источник добавил, что попытку предприняли после провала в районе подконтрольной ВС России Чугуновки в Харьковской области. Военные 14-го армейского корпуса ВСУ должны были закрепиться на южных подступах к Поповке, но им это не удалось.

Новые «дроны-матрешки» навели шороху в зоне СВО

Российские военные начали применять в зоне СВО беспилотник-носитель «Гербера», внутри которого находятся FPV-дроны, передает Telegram-канал SHOT. Как пишет источник, многокомпонентные аппараты способны действовать в глубоком тылу ВСУ и наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Применение «Герберы» обнаружили на Сумском направлении. БПЛА несет на крыльях дроны-камикадзе, выпуская их в заданной точке. После сброса их берут под управление операторы, которые затем наводят беспилотники на цель. Дальность полета носителя составляет от 300 до 600 километров, что позволяет существенно увеличить радиус применения ударных дронов.

Раскрыты неизвестные детали военной операции под Славянском и Краматорском

Российская армия уже находится в окрестностях Славянска и Краматорска, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его прогнозам, Вооруженные силы РФ через несколько дней могут зайти на территорию этих городов.

«Я полагаю, что ВСУ уплотняют фронт. С целью защиты городов он даже может быть полностью очищен. Выйдут на окраины и уплотнят фронт. Это сделает прорыв обороны еще сложнее. Есть такое ожидание, [что российская армия через пару дней зайдет в Славянск и Краматорск]. Дело в том, что и наши беспилотники, и артиллерия, и разведывательные группы уже находятся в окрестностях Славянска, Краматорска и Константиновки», — поделился Матвийчук.

Читайте также:

Землетрясение в Краснодарском крае 10 февраля: разрушения, что известно

«Спасутся в России»: найдено шок-предсказание Жириновского об Израиле

Русские застряли на Кубе, Трамп душит Гавану: что происходит, слова Пескова