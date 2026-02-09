Раскрыты неизвестные детали военной операции под Славянском и Краматорском Военэксперт Матвийчук: ВС РФ находятся в окрестностях Славянска и Краматорска

Российская армия уже находится в окрестностях Славянска и Краматорска, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его прогнозам, Вооруженные силы РФ через несколько дней могут зайти на территорию этих городов.

Я полагаю, что ВСУ уплотняют фронт. С целью защиты городов он даже может быть полностью очищен. Выйдут на окраины и уплотнят фронт. Это сделает прорыв обороны еще сложнее. Есть такое ожидание, [что российская армия через пару дней зайдет в Славянск и Краматорск]. Дело в том, что и наши беспилотники, и артиллерия, и разведывательные группы уже находятся в окрестностях Славянска, Краматорска и Константиновки, — поделился Матвийчук.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что освобождение Красного Лимана позволит группировке войск «Запад» наступать на Славянск и Святогорск. Он уточнил, что это поможет «выйти на оперативный простор».

До этого сообщалось о ликвидации двух эшелонов ВСУ с военной техникой в районе узловой станции Конотоп. Эти подразделения предназначались для усиления оборонительных рубежей на Сумском направлении.