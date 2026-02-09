Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 20:23

Новые «дроны-матрешки» навели шороху в зоне СВО

Армия России начала использовать БПЛА «Гербера» с FPV-дронами внутри

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Российские военные начали применять в зоне СВО беспилотник-носитель «Гербера», внутри которого находятся FPV-дроны, передает Telegarram-канал SHOT. Как пишет источник, многокомпонентные аппараты способны действовать в глубоком тылу ВСУ и наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Применение «Герберы» обнаружили на Сумском направлении. БПЛА несет на крыльях дроны-камикадзе, выпуская их в заданной точке. После сброса их берут под управление операторы, которые затем наводят беспилотники на цель. Дальность полета носителя составляет от 300 до 600 километров, что позволяет существенно увеличить радиус применения ударных дронов.

Ранее сообщалось, что экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по одной из ключевых позиций противника. По предварительной информации, в зоне ответственности группировки войск «Юг» были уничтожены пункт управления беспилотниками и личный состав ВСУ.

До этого стало известно, что Франция готовится передать Украине новую партию истребителей Mirage 2000. По словам украинского министра обороны Михаила Федорова, также обсуждается ускорение поставок авиабомб AASM Hammer.

ВСУ
дроны
БПЛА
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Получение единого пособия захотели «привязать» к сроку гражданства
Медведев выбыл с АТР после поражения от француза
Суд зарегистрировал протокол против Roblox
Discord введет меры безопасности для пользователей младше 18 лет
Неизвестные испортили Аните Цой все костюмы перед выступлением в Кремле
Воспитатель детсада навалилась на ребенка, чтобы тот уснул
Новые «дроны-матрешки» навели шороху в зоне СВО
ЕС закрутит гайки в работу «Башнефти»
Роналду прекратил забастовку в «Аль-Насре»
Сваха рассказала, как вычислить профессиональную «тарелочницу»
Два пациента превратили приемный покой в ринг
«Спартак» сообщил о внезапной смерти экс-хоккеиста
Россиянам рассказали, в каком случае приставы могут изъять питомца
Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Нацпроекты России получили 382 млрд рублей за первый месяц
«Радиостанция Судного дня» передала второе сообщение за сутки
Эксперт рассказал о главных плюсах изменения сроков оплаты ЖКУ
Раскрыта личность новой возлюбленной Олега Майами
Евросоюз уличили в попытке скрыть скандал с Эпштейном
Полиция заподозрила принца Эндрю в передаче Эпштейну секретных сведений
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.