Новые «дроны-матрешки» навели шороху в зоне СВО Армия России начала использовать БПЛА «Гербера» с FPV-дронами внутри

Российские военные начали применять в зоне СВО беспилотник-носитель «Гербера», внутри которого находятся FPV-дроны, передает Telegarram-канал SHOT. Как пишет источник, многокомпонентные аппараты способны действовать в глубоком тылу ВСУ и наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Применение «Герберы» обнаружили на Сумском направлении. БПЛА несет на крыльях дроны-камикадзе, выпуская их в заданной точке. После сброса их берут под управление операторы, которые затем наводят беспилотники на цель. Дальность полета носителя составляет от 300 до 600 километров, что позволяет существенно увеличить радиус применения ударных дронов.

Ранее сообщалось, что экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по одной из ключевых позиций противника. По предварительной информации, в зоне ответственности группировки войск «Юг» были уничтожены пункт управления беспилотниками и личный состав ВСУ.

До этого стало известно, что Франция готовится передать Украине новую партию истребителей Mirage 2000. По словам украинского министра обороны Михаила Федорова, также обсуждается ускорение поставок авиабомб AASM Hammer.