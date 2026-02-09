На Украине ждут новых «миражей» в небе

Франция готовится передать Украине новую новую партию истребителей Mirage 2000, заявил украинский министр обороны Михаил Федоров в Telegram-канале. По его словам, вместе с тем обсуждается ускорение поставок авиабомб AASM Hammer в «рекордном объеме».

Французская сторона сообщила о подготовке к передаче Украине самолетов Mirage 2000. Также обсудили ускорение поставок самолетов и продолжение работы над рекордными объемами управляемых авиационных бомб AASM Hammer, — написал Федоров.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов отмечал, что Украина экспортирует беспилотники в западные страны для погашения задолженности по кредитам. Так он объяснил заявление украинского президента Владимира Зеленского об открытии экспортных центров для передачи БПЛА Западу. По словам Артамонова, эти поставки вызывают беспокойство в свете усиления агрессивной политики НАТО.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что европейские страны вряд ли передадут Украине 250 истребителей из-за риска эскалации конфликта с Россией. По словам депутата, у Европы просто нет такого количества воздушных судов.