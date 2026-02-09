Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 13:04

«Весело и складно»: в ГД высмеяли заявление Зеленского о 250 самолетах

Депутат Колесник: Европа не отдаст Украине самолеты из-за страха перед Россией

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Европейские страны не передадут Украине истребители из-за опасений эскалации конфликта с Россией, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так он прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского о договоренности с Францией и Швецией о передаче 250 «лучших» боевых самолетов. По словам депутата, Европа не обладает столь значительным объемом воздушных судов.

Как говорят на флоте: «Не мешай тому, кто врет весело и складно». Вряд ли Украина получит эти самолеты. Сейчас Европа боится России, что, не дай бог, мы на них нападем. Они сами себя запугали до такой степени, что вряд ли отдадут истребители неизвестно на что. У них самих их нет. Где они такое количество наберут? Я думаю, Зеленский выдает желаемое за действительное. Но самолеты эти еще должны долететь до Украины. Здесь больше художественного свиста, чем реальных действий, — высказался Колесник.

Он отметил, что Зеленский пытается запугать Россию своими высказываниями, поскольку других способов повлиять на плачевную ситуацию на фронте у него не осталось. По словам депутата, такие заявления стоит принимать во внимание, но не зацикливаться на них. Колесник заключил, что если европейские истребители все же доберутся до Украины, они будут уничтожены.

Ранее на встрече с министром обороны Франции Катрин Вотрен Зеленский призвал Париж усилить противовоздушную оборону, предоставить военную авиацию и активизировать совместные усилия по укреплению обороноспособности Европы. В рамках диалога обсуждались срочные меры для обеспечения стабильности Украины.

