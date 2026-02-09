Украина экспортирует беспилотники в западные страны для погашения задолженности по кредитам, заявил NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов. Так он объяснил заявление украинского президента Владимира Зеленского об открытии экспортных центров для передачи БПЛА Западу. По словам Артамонова, эти поставки вызывают беспокойство в свете усиления агрессивной политики НАТО.

Украина пускает на экспорт все, что только можно. Зеленский привлекает все имеющиеся у Киева возможности, чтобы хотя бы частично расплатиться с астрономической суммой, которая ляжет на украинское правительство перед заказчиком. Ведь все те деньги, которые они взяли у западных стран, это не безвозмездные дары, это кредиты, и на Западе намерены получить какую-то дивидендность. В перспективе возможного противостояния с НАТО в этом ничего хорошего нет. Но это не новость, что Украина служит для Альянса в качестве полигона для испытания вооружения для любого грядущего конфликта, — поделился Артамонов.

Он подчеркнул, что Запад открыто заявляет о своем намерении противостоять России. Это, по словам Артамонова, подтверждает тесное сотрудничество ВСУ с западным военно-промышленным комплексом. При этом, указал военный эксперт, данная ситуация не представляет критической угрозы для России, так как страна готова к обороне.

С точки зрения того, что украинские дроны сами по себе прошли испытание огнем, с этим не поспоришь. ВСУ их делают на основе западной электроники. Действительно, большая часть — это сборный конструктор. Однако до распада Советского Союза у Украины была очень сильная инженерная мысль, тогда это было местом производства высокой электроники, и с тех пор там остались сильные ракетно- и самолетно-строительные школы. Поэтому то, что дроны будут обладать боевыми качествами, у меня никаких сомнений нет, — добавил Артамонов.

Он пояснил, что украинские беспилотники превосходят американские, которые стоят дорого и неэффективны на передовой. Однако, по словам эксперта, для России это не представляет серьезной угрозы, так как отечественные дроны более продвинутые. Также Артамонов отметил, что ВСУ теряют специалистов, способных управлять БПЛА.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что европейские страны вряд ли передадут Украине 250 истребителей из-за риска эскалации конфликта с Россией. По словам депутата, у Европы просто нет такого количества воздушных судов.