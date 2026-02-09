Русские застряли на Кубе, Трамп душит Гавану: что происходит, слова Пескова

Куба предупредила авиакомпании о нехватке топлива, из-за дефицита энергоресурсов туристов выселяют из гостиниц. Что происходит, как президент США Дональд Трамп душит Гавану, сколько русских застряло на Кубе, как на это отреагировали в Кремле?

Что происходит на Кубе? Трамп душит Гавану

Власти Кубы заявили международным компаниям, что сегодня, 9 февраля, на острове закончится авиационное топливо. Прежде всего это скажется на американских, испанских, панамских и мексиканских перевозчиках. Предположительно, дефицит топлива приведет к меньшему числу рейсов и снижению турпотока.

Авиационное топливо Jet A-1 будет отсутствовать в девяти международных аэропортах Кубы на протяжении месяца — с 10 февраля по 11 марта. Дозаправка этим видом горючего станет недоступной в воздушных гаванях Гаваны, Варадеро, Сьенфуэгоса, Санта-Клары, Камагуэя, Кайо-Коко, Ольгина, Сантьяго-де-Куба и Мансанильо. Ограничения затронут как международные, так и часть внутренних авиарейсов.

Ситуация с топливом в Гаване ухудшилась после проведенной США 3 января военной операции в Венесуэле по захвату президента Николаса Мадуро. Эта страна была одним из основных экспортеров нефти на Кубу. Кроме того, позже администрация США опубликовала указ, согласно которому Вашингтон может ввести пошлины на товары из государств, поставляющих нефть на остров.

Глава МИД карибской республики Бруно Родригес Паррилья выступил с решительным осуждением этих мер, которые грозят Кубе «тотальной блокадой поставок топлива», «являются нарушением всех принципов международной торговли» и создают «экстремальные условия» для жизни кубинского народа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Кубе сложилась критическая ситуация с авиатопливом, Москва находится в интенсивном контакте с кубинскими властями.

«Действительно, скажем так, удушающие приемы со стороны США приносят много трудностей для страны. Мы проговариваем с нашими кубинскими друзьями возможные пути. Решение этих проблем, по крайней мере, оказание посильной помощи», — сказал Песков.

Россия ранее подтвердила готовность оказывать Кубе политическую и материальную поддержку. В последние годы Москва неоднократно поставляла нефть на остров и намерена это продолжать, говорил посол РФ в республике Виктор Коронелли.

Также из-за топливного кризиса на Кубе россиян переселяют из пятизвездочных отелей в отели классом ниже, а также отменяют рейсы в страну из-за нехватки топлива. За последние дни туристы покинули пятизвездочные Domina Marina Varadero, Valentin Patriarca, Paradisus Varadero. Вероятно, переселение происходит из-за того, что содержать пятизвездочные отели дороже, чем любые другие.

Сколько русских застряло на Кубе, когда их вызволят

Ранее СМИ и Telegram-каналы писали, что сотни русских застряли на Кубе из-за нехватки авиатоплива. Рейсы массово задерживают и отменяют, а одна из авиакомпаний — Conviasa — вообще прекращает полеты после 22 февраля.

Задержки рейсов из курортного города Варадеро, где отдыхает большинство туристов из России, доходят до нескольких суток. Авиакомпании перенаправляют рейсы в столицу, где борта заправляют остатками керосина, и только потом отправляют дальше. Поиски горючего вызывают промедления.

Telegram-канал SHOT писал 6 февраля, что пассажиры около суток не могут добраться домой. Туристы, которые должны были лететь бортом венесуэльского авиаперевозчика Conviasa, не знали, когда вернутся в Россию: их рейс пропал с онлайн-табло.

В Российском союзе туриндустрии тогда же заявили, что россиян, застрявших на Кубе, в ближайшее время доставят на родину. Там подчеркнули, что ситуация находится под контролем туроператоров.

«Прямо сейчас происходит дозаправка самолетов. Топливо в достаточном количестве. В самое ближайшее время туристы будут доставлены в Россию», — сказали в РСТ.

Позднее в союзе заявили, что ситуация с возвращением русских стабильна. Там отметили, что на Кубе находится около четырех тысяч организованных туристов из России.

