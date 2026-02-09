Что такое «дух Анкориджа»? Препоны США и договоренности на Аляске: детали

Соединенные Штаты оказались не готовы к своим предложениям по Украине на Аляске, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Какие детали известны, каковы были договоренности, что рассказал о «духе Анкориджа» Дмитрий Песков, какие препоны учинили США?

Что такое «дух Анкориджа»

Понимание ситуации вокруг Украины, которое было достигнуто Россией и США на саммите в Анкоридже, является краеугольным и способно сдвинуть процесс урегулирования, «выйти на прорыв», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть целый ряд пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже, которые были озвучены еще накануне Анкориджа во время приезда сюда господина [Стива] Уиткоффа. И после этого как раз и назрела необходимость проведения встречи в верхах. Поэтому вот этот набор пониманий, который был достигнут, он и есть дух Анкориджа. Вдаваться в детали мы не хотим», — сказал Песков.

По его словам, Кремль предпочитает вести обсуждения в закрытом режиме, чтобы не навредить процессу. Работа в этом направлении ведется, заверил он.

Препоны США и договоренности на Аляске: детали

Таким образом Песков отреагировал на слова Сергея Лаврова: «Помимо того что вроде бы с Украиной-то они (США. — NEWS.ru) предложили, и мы готовы были, а теперь они не готовы. Помимо этого, еще и в сфере экономики никакого там радужного будущего мы не видим».

Белый дом, отметил глава российского МИД, не только не оспаривает законы, которые экс-президент США Джо Байден принимал для «наказания» России, но и вводит против Москвы новые санкции, усиливается «война против танкеров».

Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Benjamin Applebaum/Dod/Global Look Press

Так, Индии и другим российским партнерам Вашингтон пытается запретить покупать дешевые доступные энергоносители из РФ, как это ранее было запрещено Европе, которая теперь вынуждена покупать втридорога американский сжиженный природный газ, пояснил министр.

«То есть на экономическом поприще американцы в общем-то объявили задачу экономического доминирования», — выразил уверенность Лавров.

Он напомнил, что в апреле администрация президента США Дональда Трампа продлила закон о чрезвычайном положении, основные тезисы которого — «наказание» России, введение санкций, в том числе заморозка золотовалютных резервов.

«Прямо так и записано: в связи с враждебным поведением России в области внешней политики. И в качестве примеров приводится вмешательство в выборы Соединенных Штатов, то, против чего президент Трамп ежедневно категорически выступает и отвергает все это. Ну и нарушение международного права, прав человека, чего там только нет», — добавил дипломат.

Лавров подчеркнул, что Россия приняла предложения США по урегулированию конфликта на Украине, поэтому, «если подходить по-мужски», вопрос должен быть закрыт.

«Они предложили, мы согласились, проблема должна быть решена», — сказал глава МИД России.

Приняв предложения американской стороны, Россия «вроде бы выполнила задачу решить украинский вопрос», продолжил Лавров. Москве была важна позиция Вашингтона, добавил он.

Но пока, по его словам, все «выглядит наоборот», поскольку вводятся новые санкции и «война против танкеров устраивается».

На прошлой неделе Лавров с уверенностью заявил, что если бы Москва и Вашингтон объявили итоги саммита в Анкоридже, «все это уже достаточно быстро свелось бы к процессу оформления мирных договоренностей». Однако Европа, как отметили министр, «тут же бросилась» в Вашингтон вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским и стала «переделывать» американскую инициативу, уже одобренную президентом России Владимиром Путиным.

«И вот они до сих пор ее „переделывают“», — сказал Лавров.

Переговоры президентов России и США прошли ночью 16 августа 2025 года в Анкоридже и длились около трех часов. Основной темой саммита стало урегулирование конфликта на Украине.

По итогам встречи Трамп заявил о прогрессе, но сообщил, что сторонам не удалось достичь сделки по Украине. Путин назвал переговоры полезными и обстоятельными.

