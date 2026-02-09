В Кремле объяснили, что такое «дух Анкориджа» Песков: «дух Анкориджа» представляет собой набор взаимных пониманий России и США

«Дух Анкориджа» символизирует ряд взаимопониманий между Россией и США, которые могут способствовать прогрессу в решении конфликта между Москвой и Киевом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, они играют важную роль и могут существенно ускорить процесс достижения соглашения, передает РИА Новости.

Есть целый ряд пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже, которые были озвучены еще накануне Анкориджа, во время приезда сюда господина Уиткоффа (спецпосланник президента США. — NEWS.ru). <…> Вот этот набор пониманий, который был достигнут, он и есть «дух Анкориджа», — заявил Песков.

Он также подчеркнул, что не будет раскрывать подробности этих соглашений. По его словам, такие вопросы предпочтительно обсуждать в закрытом режиме, чтобы избежать публичной дипломатии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что реализация договоренностей между Россией и США в Анкоридже продолжается. Встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа прошла 15 августа 2025 года.