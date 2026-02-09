Песков рассказал о договоренностях Путина и Трампа на Аляске Песков: Россия и США продолжают выполнять договоренности после Анкориджа

Работа над реализацией договоренностей Москвы и Вашингтона, достигнутых в Анкоридже, продолжается, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 15 августа 2025 года.

Работа продолжается, — заверил Песков.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что Дональд Трамп в Анкоридже получил приглашение посетить Россию. По его словам, Владимир Путин лично пригласил американского коллегу.

Тем временем политолог Юрий Самонкин выразил мнение, что совместная фотография с Владимиром Путиным, которую Дональд Трамп разместил в Белом доме, является прямым намеком Украине на скорую необходимость заключения мира с РФ. По его словам, данный шаг был адресован не только Киеву, но и сторонникам продолжения конфронтации в Европе.

Ранее Путин заявил, что Россия практически согласилась с предложениями Трампа, озвученными во время встречи на Аляске. Глава государства назвал некорректными утверждения, что Москва якобы что-то отвергает. По словам президента, на предварительных встречах в Москве российская сторона получила предложения и просьбу пойти на определенные компромиссы.