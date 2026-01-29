Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 14:08

«Прямой намек»: политолог о фото Трампа и Путина в Белом доме

Политолог Самонкин назвал фото Трампа и Путина намеком Киеву на требование мира

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru
Совместная фотография с российским лидером Владимиром Путиным, которую президент США Дональд Трамп разместил в Белом доме, является прямым намеком Украине на скорую необходимость заключения мира с РФ, заявил NEWS.ru политолог Юрий Самонкин. По его словам, данный шаг был адресован не только Киеву, но и сторонникам продолжения конфронтации в Европе.

Трамп вчера намекнул на то, что необходимо урегулировать украинский конфликт. Одно только действие, что он повесил фотографию Путина, вызвало много шума. Это уже прямые звоночки от президента США, что пора двигаться дальше, то есть имеется в виду быстро. Это был прямой намек Украине и всем тем еврореформаторам, которые хотят продолжать жить в парадигме холодной войны и натаскивать нас на бессмысленное кровопролитие. Фото в Белом доме — это намек на необходимость прямого диалога: «Смотрите, при всей сложности отношений мы разговариваем». Посыл также был адресован Украине: любые попытки провокаций не дадут возможности рассорить США и Россию, а уж тем более Трампа и Путина, — пояснил Самонкин.

Ранее журналистка PBS Элизабет Ландерс заявила, что в Белом доме появился снимок Путина и Трампа в Анкоридже. Фото, сделанное во время саммита на Аляске, теперь висит в вестибюле, соединяющем Западное крыло президентской резиденции с жилыми покоями.

