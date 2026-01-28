Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Фотография Путина заняла почетное место в Белом доме

Трамп повесил в Белом доме фотографию с Путиным из Анкориджа

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru
В Белом доме появился снимок президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, написала в социальной сети Х журналистка PBS Элизабет Ландерс. Фото, сделанное во время саммита на Аляске, теперь висит в вестибюле, соединяющего Западное крыло президентской резиденции с жилыми покоями.

На фотографии запечатлен официальный момент встречи двух президентов. Интересно, что прямо под ней размещен личный снимок Трампа с внучкой.

Изображение полностью совпадает с тем снимком, который Путин отправил Трампу после саммита в Анкоридже на Аляске. Эту фотографию ранее Трамп показывал журналистам пула Белого дома в Овальном кабинете 22 августа.

До этого Путин заявил, что Россия практически согласилась с предложениями американского лидера, озвученными во время встречи на Аляске. Глава государства назвал некорректными утверждения, что Москва якобы что-то отвергает. По словам президента, на предварительных встречах в Москве российская сторона получила предложения и просьбу пойти на определенные компромиссы.

