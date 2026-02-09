Оттепель не придет? Прогноз погоды в Москве, когда вернутся морозы

Первая в 2026 году оттепель в Центральной России может оказаться куда слабее, чем ожидали ранее, и уже вскоре смениться морозами. Какая погода пришла в Москву 9 февраля, сколько градусов в Санкт-Петербурге, чего ждать на неделе?

Сколько градусов в Москве 9 февраля, чего ждать днем

Новая неделя обещает Москве продолжение зимы, и температура воздуха остается заметно ниже климатической нормы, предупреждает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня столичный регион будет ощущать влияние восточной периферии антициклона, центр которого уходит на юг Белоруссии. Облаков в небе будет много, местами пройдет небольшой снег, а температурные показатели ожидаются на 5-6 градусов ниже средних многолетних значений. Температура воздуха в городе минус 9-11 градусов, по области минус 8-13. Атмосферное давление будет слабо падать. Во вторник местами небольшой снег, ночью минус 12-14, днем минус 8-10 градусов», — прогнозирует Леус в своем Telegram-канале.

Какая погода будет в Москве на неделе, что с оттепелью

Синоптик Евгений Тишковец уверен, что в первой половине недели никаких признаков оттепели заметно не будет.

«В первой половине недели по ночам будет минус 10-15, днем минус 5-10 градусов», — считает Тишковец.

Почти каждый день будет идти снег. Только во второй половине недели потеплеет до минус 4-9 градусов ночью. Днем будет от 0 до минус 5 градусов, и первая в 2026 году оттепель придет только в пятницу. Тишковец прогнозирует потепление до плюс 3 градусов с мокрым снегом с дождем. При этом Гидрометцентр дает более скромный прогноз: потеплеет только до плюс 2, при этом всю неделю будут дуть южный и юго-западный ветра до 10 м/с.

Foreca прогнозирует, что оттепель в Москве продлится с 13 по 15 февраля. Уже вечером в воскресенье температура резко уйдет вниз, вернется солнце и жесткие морозы до минус 15 градусов. При этом с момента прихода циклона 11 февраля в столице выпадет 17 мм осадков в разной форме (почти 40% месячной нормы).

«Вот тебе и оттепель», — сокрушаются в Сети москвичи.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, оттепель не придет?

Леус прогнозирует, что на неделе в Петербурге постепенно будут слабеть морозы. При этом настоящая оттепель так и не придет — прогнозируются температуры на 3-4 градуса ниже климатической нормы.

«9 февраля на погоду в Северной столице будет оказывать влияние приближающийся с северо-запада теплый атмосферный фронт. Он закроет небо плотными облаками, местами вызовет небольшой снег и поспособствует росту температуры. Температура воздуха минус 5-7 градусов, в Ленобласти минус 5-10. Атмосферное давление будет падать. Во вторник небольшой снег, ночью минус 7-9, днем минус 4-6 градусов», — прогнозирует Леус.

Надеяться на оттепель в Петербурге не приходится: напротив, синоптики прогнозируют похолодание в первой половине недели (до минус 16 градусов в ночь на четверг), а затем холодный снежный циклон. В пятницу и выходные температура не поднимется ниже минус 4, но при этом выпадет 23,2 мм осадков (две трети от нормы февраля). При этом усилится ветер.

По данным Foreca, в отличие от Москвы, в Петербурге на следующей неделе не ожидается возвращения морозов: даже ночью температуры не опустятся ниже минус 8-10 градусов.

