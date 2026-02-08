Зимняя Олимпиада — 2026
08 февраля 2026 в 14:12

Оттепель с ледяным ливнем уже на пороге: прогноз погоды в Москве на неделю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Всего за неделю погода в Москве кардинально изменится, считают синоптики, однако оттепель может оказаться еще страшнее морозов. Какая погода пришла в Москву к 8 февраля, чего ждать на новой неделе, когда придет оттепель?

Какая погода пришла в Москву к 8 февраля

Суббота в Москве стала самым теплым днем с начала февраля, температура поднималась до минус 8,1 градуса. Однако морозы не оставят город: в ближайшие дни, предупреждают синоптики, ожидается далекий скандинавский антициклон, который будет воздействовать на погоду даже в Центральной России. При этом на столицу давит циклон, который пришел с низовьев Дона, отмечает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдет небольшой снег, а дневной фон температур окажется ниже вчерашних значений. Температура воздуха в городе — минус 9–11 градусов, по области — минус 8–13. Атмосферное давление будет расти. В понедельник без существенных осадков, ночью — минус 13–15, днем — минус 9–11 градусов», — предупредил Леус в своем Telegram-канале.

Сколько будет градусов в Москве на неделе 9–15 февраля

Новая неделя принесет в Москву первую в 2026 году оттепель, прогнозирует синоптик Евгений Тишковец.

«В первой половине недели по ночам будет минус 9–14, днем — минус 5–10 градусов, во второй части семидневки потеплеет в сумерках до минус 4–9, днем — от 0 до минус 5 градусов, к выходным возможна первая в этом году оттепель: от минус 2 до плюс 3 градусов. При этом почти каждый день будет идти снег, в выходные — мокрый снег с дождем», — прогнозирует он.

Специалисты Foreca предупредили, что перед приходом оттепели в ночь на среду возможно резкое похолодание: температура опустится ниже минус 15 градусов. Через нулевую отметку оттепель перевалит в пятницу, 13 февраля.

При этом уже вечером в среду начнутся осадки. В последующие дни, с 11 по 16 февраля, выпадет почти 19 мм осадков в виде снега, мокрого снега и дождя (почти половина месячной нормы). Пик осадков ожидается к воскресенью, 15 февраля (16% месячной нормы за сутки), при этом температура поднимется до плюс 3 градусов. Вечером в понедельник температура резко упадет и заморозит выпавшие осадки, вероятен гололед.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что с погодой в Санкт-Петербурге, чего ждать на неделе

8 февраля в Петербурге ожидается облачность и небольшой снег. Леус указывает, что тучи вытесняет скандинавский антициклон.

«Обширные поля облаков местами осыпаются небольшим снегом. При этом температурные показатели ожидаются на 4–5 градусов ниже климатической нормы. Температура воздуха — минус 7–9 градусов, в Ленобласти — минус 6–11. Атмосферное давление будет слабо падать, но останется выше нормы. В понедельник небольшой снег, ночью — минус 10–12, днем — минус 5–7 градусов», — прогнозирует Леус.

Foreca прогнозирует, что в Санкт-Петербурге в течение недели погода будет напоминать московскую, но будет мягче: мороз на рабочей неделе не будет крепче минус 6–11 градусов, оттепель будет мягче (не выше плюс 1 градуса в субботу), а осадков меньше: в пятницу выпадет 7,6 мм снега, переходящего в мокрый снег.

