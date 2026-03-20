Британия разрешила США использовать свои базы

Великобритания дала разрешение Соединенным Штатам на использование своих авиабаз для нанесения ударов по объектам в Иране, заявил представитель премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера. По его словам, речь идет о позициях, с которых ведется обстрел судов в Ормузском проливе или инфраструктуры соседних стран.

Как подчеркнул Стармер, британские министры «подтвердили, что соглашение о предоставлении США права использовать базы Великобритании в рамках коллективной самообороны региона включает оборонительные операции Белого дома по ослаблению ракетных позиций и возможностей, используемых для атак на суда в Ормузском проливе».

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан на своей странице в социальной сети X написал, что Соединенные Штаты агрессией против Ирана подрывают основы международного права. Он уверен, что атаки на Исламскую Республику и убийство верховного лидера аятоллы Али Хаменеи представляют собой опасный прецедент, который может разрушить сложившуюся правовую систему мирового сообщества.

Тем временем еще три военных корабля Соединенных Штатов покинули порт Сан-Диего и направились на Ближний Восток. Речь идет об авианосце USS Boxer, а также о десантных кораблях USS Portland и USS Comstock. В общей сложности суда вмещают около 2,5 тыс. морских пехотинцев.