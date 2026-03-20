20 марта 2026 в 16:03

В ГД ответили, как Орбан может остановить атаки ВСУ на «Турецкий поток»

Депутат Чепа: Венгрия может выступить против Британии, поддерживающей атаки ВСУ

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может выступить против Великобритании, поддерживающей удары ВСУ, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он отметил, что слова и действия венгерского лидера, который может объявить действия Украины гостерроризмом, являются абсолютно правильными, поскольку атаки Киева напрямую наносят ущерб национальным интересам Будапешта.

Киев уже не единожды совершал террористические удары. Это касается и атак на мирных граждан России, и диверсии на «Северных потоках», и недавних ударов по «Турецкому потоку». Поэтому слова Орбана [о возможности признания действий Украины гостерроризмом] абсолютно правильные. Без помощи и поддержки разведслужб, допустим, Великобритании и еще ряда стран, ВСУ будет невозможно наносить некоторые удары. Шаги Киева наносят ущерб интересам Будапешта. Посмотрим, прекратят ли ВСУ удары. Лично я в этом сомневаюсь, — пояснил Чепа.

Ранее Орбан пригрозил, что Венгрия объявит действия Украины гостерроризмом, если Киев осуществит взрыв на газопроводе «Турецкий поток». По словам премьера, ВСУ уже провели три террористические акции в отношении энергоинфраструктуры.

Украина
Венгрия
Британия
Виктор Орбан
Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
