NASA может сократить роль Boeing в лунной программе Bloomberg: Boeing рискует потерять ключевую роль в миссии на Луну

NASA планирует снизить роль компании Boeing в лунной программе и рассмотреть использование альтернативных решений, сообщает агентство Bloomberg. В качестве замены рассматривается многоразовая система SpaceX Starship для транспортировки корабля Orion к Луне.

В издании отметили, что решение станет «еще одним ударом для» Boeing. Программу компании назвали «основой флагманской пилотируемой космической миссии NASA».

Это также создаст новую проблему: у компании SpaceX под руководством Илона Маска осталось всего два года на завершение разработки ракеты, которая еще не совершила ни одного успешного орбитального полета от начала до конца, не говоря уже о доставке экипажа, — говорится в публикации.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Соединенные Штаты столкнулись с реальной угрозой уступить лидерство в лунной программе Китаю из-за миллиардера Илона Маска. Ключевой проблемой стало значительное отставание в разработке лунного посадочного модуля компанией SpaceX. Проект Илона Маска демонстрирует серьезное отставание от первоначальных сроков, уточнили в издании. Это ставит под сомнение возможность реализации запланированной на 2027 год высадки американских астронавтов на лунную поверхность.