20 марта 2026 в 15:26

Военкор узнал о переброске элиты ВСУ к границе России

Военкор Коц: ВСУ перебросили элитный спецназ в Сумскую область

Вооруженные силы Украины перебросили элитный спецназ в Сумскую область, граничащую с Россией, написал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его данным, противник был замечен в Глуховском секторе. Как предположил Коц, таким образом украинское командование пытается стабилизировать фронт.

По данным группировки «Север», в Глуховском секторе противник вынужден был ввести элитные подразделения ГУР, ССО и 414-й бригады ударных БПЛА «Птахи Мадьяра», пытаясь любой ценой стабилизировать фронт, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Север» провели зачистку более 300 зданий и подвальных помещений в населенном пункте Сопычь Сумской области. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, операторы беспилотных систем в ходе операции выявляли и уничтожали боевую технику и живую силу украинских формирований.

До этого стало известно, что в районе населенного пункта Андреевка Сумской области 158-я отдельная механизированная бригада ВСУ понесла катастрофические потери. В российских силовых структурах проинформировали, что подразделение более не способно выполнять боевые задачи и фактически утратило свою целостность.

Военкор узнал о переброске элиты ВСУ к границе России
