20 марта 2026 в 17:26

Захарова обвинила США и Израиль в атаке на интересы России в Иране

Атака США и Израиля на иранский каспийский порт Бендер-Энзели 18 марта задела экономические интересы России, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводятся на сайте ведомства, в Москве с тревогой наблюдают за расширением географии ударов по Ирану.

Дипломат отметила, что американо-израильская коалиция продолжает «подливать керосин в разожженный ими костер войны на Ближнем Востоке». Бендер-Энзели является важным торгово-логистическим узлом, который активно используется для обеспечения российско-иранской торговли, в том числе продовольствием, подчеркнула она.

Задеты экономические интересы России и других прикаспийских государств, поддерживающих транспортное сообщение с Ираном через данный порт, — сказала Захарова.

Спикер МИД напомнила, что Каспий всегда воспринимался как безопасное пространство мира и сотрудничества. Она указала, что действия агрессоров создают угрозу втягивания прикаспийских стран в военный конфликт. Захарова призвала стороны к срочному прекращению боевых действий и возобновлению усилий по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее замминистра иностранных дел Исламской Республики Вахид Джалалзаде указал, что Иран не намерен соглашаться на перемирие в войне с США и Израилем. По его словам, Тегеран стремится к «справедливому завершению войны» и сам определит, когда и на каких условиях она закончится.

