Один из аэропортов Москвы временно прекратил работу Аэропорт Внуково перестал принимать и выпускать самолеты

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в московском аэропорту Внуково, заявили в пресс-службе Росавиации. Ограничения начали действовать 20 марта в 17:15 мск. В ведомстве уточнили, что соответствующее решение было принято для обеспечения безопасности полетов.

Однако спустя некоторое время в ведомстве сообщили, что введенные для обеспечения безопасности полетов ограничения были сняты.

Ранее в пресс-службе Росавиации сообщили о временной приостановке приема и отправки воздушных судов в аэропортах Волгограда и Геленджика. Данные меры, как подчеркнули в Федеральном агентстве воздушного транспорта, направлены на обеспечение безопасности авиаперевозок. Пассажирам рекомендовали уточнять статус рейсов у авиакомпаний.

Кроме того, журналисты сообщили, что крупнейшие авиакомпании и международные аэропорты приступили к разработке мер на случай возможного топливного кризиса, вызванного сбоями в нефтяном экспорте на фоне военных действий в Иране. Ведущие игроки отрасли, по данным источников, готовят экстренные сценарии реагирования.