Путин объяснил принятие в России закона о виноградарстве

Закон о виноградарстве приняли в России с подачи крымчан, заявил на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым президент РФ Владимир Путин. Документ вступил в силу в 2019 году.

Российский лидер также отметил, что вопросом виноградарства активно занимался предшественник Кондратьева на посту — Александр Ткачев. Сейчас он продолжает работу над этим вопросом уже в качестве федерального министра сельского хозяйства.

Ранее стало известно, что российские виноделы получили высшую награду престижного международного дегустационного конкурса Terravino в Израиле. Уточняется, что это произошло впервые. От России была собрана крупнейшая заявка среди всех стран — участников конкурса: 110 образцов вин от 18 виноделен.

До этого стало известно, что поставки вин из Евросоюза в стране сократились до минимума с 2016 года.